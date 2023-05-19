避免成為絕命中捷站 高捷今演練工地吊臂掉落撞擊捷運列車

高雄捷運公司今天在R24南岡山站，辦理112年第二季多重災難模擬演練計畫。擔任督導官的高雄副市長林欽榮說，演練除了類似中捷系統鄰近工地防範不夠周全，發生吊臂掉落在軌道上的情況，更模擬吊臂直接砸到列車，要如何將人員救出。消防局、警察局、工務局、交通局等單位合計動員近百人次，各類救援車輛12車次，演練圓滿成功。

交通局說，本季演練的地點是在高雄捷運南岡山站 (R24站)，演練的狀況是捷運系統沿線因工地的吊臂掉落，撞擊捷運列車後之相關因應措施；除此之外也演練旅客不慎從月台掉落軌道，以及大量疏散旅客過程。

高捷員工花了將近1期，自製吊臂道具；至於落軌的假人，高捷員工透露：「已經用了好幾年，每次演練落軌都是這個假人！」演練過程中，高捷派人在月台施放煙霧，並將吊臂道具斜靠在車廂，模擬吊臂砸到捷運列車；2名高捷人員合力抬起假人，把假人從月台拋落軌道，模擬人員落軌。

高捷公司站務人員在狀況發生後，立即按壓緊急停車按鈕應變、司機員停車處理，同時立刻通報市府消防局，派遣消防救護車支援現場救災及傷患搶救，高市府工務局模擬也派遣吊車移除吊臂，警察局協助周遭及車站人車管制作業，交通局等單位進駐前進指揮中心，投入救災工作

林欽榮表示，先前高捷演練過的狀況，還包括地震以及遭炸彈客放置炸彈；由於近日全台各地陸續接獲恐嚇電子郵件，揚言已放置遙控炸彈，並且將定時引爆，林欽榮說，高捷每一列車回到機廠或出門前，都會全面檢查，確保安全無虞，他強烈譴責這些開玩笑的人，「這是事關人民安全、社會秩序，我們一定會抓到你！」