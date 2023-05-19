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中油林園廠丙烯內漏近3個月 環保局開罰198萬

聯合報／ 記者王勇超王昭月／高雄即時報導
中油林園廠丙烯洩漏，環保局宣布開罰198萬。圖／中油提供
中油林園廠丙烯洩漏，環保局宣布開罰198萬。圖／中油提供

中油林園廠2月底至今傳約有5000噸丙烯洩漏，環保局17日進場稽查發現丙烯精餾塔換熱器確實破損，導致丙烯跑進換熱冷卻水中，今天決定依空氣汙染防制法，開罰198萬元。

中油林園廠以重石油腦作為原料，經裂解、初餾及汽提產出乙烯及丙烯及其他石油化合物。環保局經比對丙烯轉化率，發現今年丙烯純化過程效率較低，更查出丙烯精餾塔換熱器確實破損洩漏，依法開罰。

環保局要求中油林園廠需於5月22日前停車進行改善，局方會持續透過空品測站、微型感測器、連續自動監測設施及智慧辨識判煙監視器等，監測林園工業區及中油林園廠周邊空氣品質，並派員24小時駐守，可於第一時間至現場查核狀況。

針對環保局開罰，中油對此表示，會盡快改善，等收到告發單與處分書之後，再視整體狀況評估。中油表示，林園廠換熱器因出現內漏狀況，丙烯洩漏溶解入冷卻水，當時發現時即已配管做好丙烯回收，密切監測周遭丙烯濃度，不管是水中的或周遭環境的檢測，皆符合規範，無工安、環保的疑慮。

林園廠雖做好丙烯回收且環境監側，但基於安全考量，仍預訂5月22日停爐檢修，確保安全，環保與正常營運。

中油 監視器 空氣品質

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