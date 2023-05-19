中油丙烯外洩太誇張 高雄藍綠議員都抓狂

中油林園廠丙烯外洩隱瞞近3個月才曝光，高雄氣爆禍首也是化工廠丙烯，藍綠議員都氣炸。國民黨邱于軒高分貝怒批「環保局睡著了」，民進黨邱俊憲則建議加強吹哨者機制。環保局強調，周遭空氣品質監測站及廢水處理設施數據皆未明顯異常，22日全面停車檢修。

中油林園廠傳出丙烯洩漏5千噸，環保局5月17日派員進場稽查，發現該廠輕油裂解製程丙烯精餾塔換熱器破損，導致丙烯進入換熱冷卻水，確實有洩漏情形。

國民黨林園、大寮議員王耀裕、邱于軒今天在高市議會部門質詢時間質問環保局。邱于軒指責說，5千噸不是小數字，中油竟為了確保下游供應鏈沒有馬上停工 ，把營收放在林園人健康前面，「請問環保局睡著了嗎？平常有在稽查嗎？把林園人當塑膠嗎？拿人手短嗎？」，這次事件曝光還是民眾舉報才發現，環保局應該告訴市民，以後要如何加強稽查與檢測，更要加強裁罰。

環保局長張瑞琿表示，環保局都有檢測，相關數值低於管制標準，正確數字不一定是5千噸，可能是流量計存在誤差值。

議員邱俊憲說，高雄曾發生氣爆事件，丙烯外洩絕對不是小事，無法接受中油輕描淡寫，一個字都沒有講，倒底何時發生？洩露多少？5月9日中油來文申報停爐時有沒有敘明跟丙烯外洩有關？環保、勞工、經發等局處都應該要更積極作為。

張瑞琿回應，中油5月9日申報緊急歲修，沒提到洩漏問題，5月17日進廠追查，不過林園廠27萬個設備元件，環保局一天3小時只能查3至400個，已經請中油停車檢修，昨日起慢慢下降，22日會全部停車檢修。