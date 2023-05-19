屏東科學園區今動土 藍議員批招商落後、綠要求掌握進度

屏東科學園今下午1點45分由行政院長陳建仁出席主持動土典禮，屏東縣議會今縣府城鄉處業務報告質詢，議員關注屏東科學園區整體進度，藍營議員黃明賢批，招商對外畫大餅，太空科技產業招商情形嚴重落後。綠營議員梁育慈要求，掌握招商進度，滾動式檢討、屏科園區聯外道路工程要同步開展。

國民黨議員黃明賢說，屏東科學園區開工在即，但卻沒有廠商正式進駐園區，城鄉處業務報告中指出重點產業之一的太空科技產業招商情形嚴重落後，呼籲縣府應全面檢討困境。

黃明賢說，與屏東科學園區簽訂合作備忘錄MOU的科技廠商僅8間，合作備忘錄不代表廠商正式進駐，且8間廠商背景多偏重材料工業與智慧農醫，太空科技廠商目前尚無進展。

黃明賢說，屏東科學園區還沒有準備好，猶如畫大餅，要動工卻一個企業還沒進駐，屏東科學園承載屏東人期待與希望，希望能帶動產業升級、勞工高薪，希望科學園區不要變成蚊子館，屆時辜負人民期待。

民進黨議員梁育慈說，屏東科學園區是重要產業發展，請城鄉處針對招商情況要具體掌握，與周邊開發進度，招商滾動式檢討。今年3月科技產業園區開工動土，今下午屏東科學園區動土，周邊聯外道路開發都要同步進行。

城鄉發展處長李怡德說，屏東科學園區位址交通優勢，離高雄小港機場、高雄港，都在4、50分鐘內可以到達。現在還不是正式招商期，6月底，科學園區、縣府與科技產業園區，三方會舉辦一場大型招商說明會。科學園區設置，帶動產業進駐，也要扭轉外界對屏東僅農林漁牧、觀光傳統的刻板印象，讓大家知道屏東與高科技也是可以有相關連。

李怡德說，屏東高鐵特定區是行政院2019年9月拍板定案，高鐵延伸屏東，攸關屏東發展建設，透過高科技產業進駐，就業機會多元。除屏東科學園區外，也有屏東科技產業園區擴區，另外教育處也推動運動休閒園區，將設置國際級棒球場，教育也很重要，行政院加碼設置屏東科學園區實驗中學。