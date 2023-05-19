第八屆金門文化獎出爐 吳鼎仁等4位大師獲獎

第八屆「金門文化獎」公開甄選結果出爐，今年共遴選出四位得獎人，包括許金印-金門口傳文學、陳榮泰-南音操作傳承演唱、黃德仁-傳統閩式建築以及吳鼎仁-國畫、書法、篆刻及創作。將擇期由縣長陳福海公開表揚他們的成就及對金門的貢獻。

今年第八屆文化獎，共計8位參選人，文化局長呂坤和特別聘請台灣大學土木特聘教授楊永斌、文化部前政務次長陳永豐、金門旅台同鄉會前總會長李台山、前科技部次長陳德新、瓊林蔡氏十七郎公裔孫基金會理事長蔡是民及金城國中前校長許維民等7位學有專精社會公正人士組成甄選小組，辦理遴選及評選工作，經過激烈的三輪評選，最後評選出許金印、陳榮泰、黃德仁及吳鼎仁獲選。

文化局表示，現年96歲的許金印，金門后湖人，他以獨特的記憶力將所處環境下之民間故事、民間歌謠、勸世歌、神話、傳說、民間諺語、俗語、俚語童謠...等多種題材於生活中常脫口而出。除了教化子女外，也曾於重大場合受邀講述，對民間文學有興趣的文史工作者都曾前來跟許金印採錄。透過許金印這部活字典將此無形文化資產化為有形，同時為金門的民間口傳文學注入新生命。

陳榮泰碧山人，現年89歲與友人陳亞福共同創辦「金門縣浯江南樂研習社」，培植南音人才數十人，自力創辦「社團法人金門縣仙洲薪傳南音社 」，連任兩屆理事長，兼任南音義務教師，10餘年來，除政府機關補助少部分外，其餘皆由個人退休俸支付，約補貼600多萬元。

黃德仁金沙鎮西園人，現年76歲，小時候父親在沙美車站旁經營建材行，12歲起就在村口的蚵殼白灰窯幫忙燒製白灰，跟隨著當時的匠師班底們學藝，從業至今逾一甲子，精通各式傳統建材與工法。曾獲聘為金門傳統匠師推廣教育指導老師，其豐富建築經歷，無論碰到甚麼金門傳統建築上的難題，在這位業界尊稱「仁師傅」的手上，都能迎刃而解。

吳鼎仁金門後埔人，現年71歲，長期進行書畫創作，就是埋首筆耕，迄今已出版26本畫冊與著作，舉凡書法、繪畫水墨創作、金石篆刻、製陶等無一不精，文筆流暢，還擅長二胡等樂器、吟詩唱詞，多才多藝，喜愛收藏金門古字畫，目前已收藏百來幅，並印行「金門古書畫藝術」。