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古風主題市集 屏東職人町520邀您一同玩古今穿越

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
520當天，屏東職人町舉辦古風主題市集，當天舉辦抽獎活動最大獎是「好運水水」提供雙人浴衣體驗券。圖／屏東縣府勞青處提供
520當天，屏東職人町舉辦古風主題市集，當天舉辦抽獎活動最大獎是「好運水水」提供雙人浴衣體驗券。圖／屏東縣府勞青處提供

每年最浪漫的日子要去哪裡呢？5月20日一起到屏東職人町玩古今穿越，屏東縣政府打造職人町以歐風建築，成為民眾的拍照打卡熱點，為增添職人町多元面貌，縣府勞青處結合青年創意，今年首場舉辦的主題市集以古風為主軸，帶來一場穿越時空盛宴，重溫古代的華麗與雅致。

縣府勞青處表示，古風市集結合「十二花神祭」投票，網路票選出十二花神當日降臨現場走秀，民眾可現場參與投票，選出心中最美花神，現場還有古風服飾體驗、各式手作DIY課程、精彩的藝文表演及投壺遊戲，消費滿額還可參加「攤主好心意」抽獎，最大獎有機會獲得「好運水水·和服のぞみ屋」贊助提供雙人浴衣體驗券。

勞青處說，除了市集，當天在古風市集或環球購物中心屏東店辦理的遊戲市集拍照打卡分享，即可至環球共務中心服務台領取購物金150元，穿著古風服飾還可於當天下午3點半至環球購物中心免費參加「彩繪摺扇」手作DIY一次，名額有限。

位於職人町旁《來林小舖》5月20日與大家見面，由屏東林區管理處「屏東林業小棧」重新打造《來林小舖》，傳達「在城市中通往森林的捷徑」概念，有優質山林製造選品、山林自然工作坊、全齡學習課程，與串連屏東林管處森林育樂場域遊程。

5月20日《來林小舖》開幕月活動開跑，拍照打卡可參加抽獎，當天古風市集的DIY課程也會在小舖內開課，讓大家搶先體驗療癒的手作。活動詳情請洽職人町粉絲專頁https://www.facebook.com/propingtung

屏東縣政府 環球購物中心 DIY

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