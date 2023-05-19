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高雄碳排全台之冠 議員促輔導

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄報導

行政院長陳建仁日前宣布在高雄成立碳權交易所總公司。議員郭建盟昨質詢，高雄碳排占比22％居全台之冠，全台200多家碳排大戶，高雄占90幾家，歐盟在今年10月推碳邊境稅，未來企業出口將面臨碳排稅問題，高雄受衝擊相對嚴重。環保局說，未來交易所設在高雄，廠商可充分獲得措施、技術及如何減量等資訊。

高雄市議會昨警消環衛部門質詢，郭建盟建議，市府可協助高雄企業把減碳成果化為碳權使用或交易，碳權交易所要爭取高銀入股、副市長當董事，未來除交易所設在高雄，資訊中心也要設在高雄。

議員陳麗娜提醒，「高雄淨零城市發展自治條例」送至議會審查，但北市自治條例送中央尚未核准，高市要思考是否與中央法令牴觸。樂見市府輔導企業減碳，但不希望廠商只在境外買碳權，卻未把減碳動作落實在高雄，應獎勵企業使用綠電、植樹，支持推動旗津電動化實驗場等實際減碳作為，個人減碳計畫也要支持。

環保局長張瑞琿回應，高雄有發展碳權交易所優勢，第一階段已盤查51家，今年會展開第二階段44家盤查，共占高雄整體盤放量80％以上，相關數據已建置，可明確知道哪些企業減量，哪些申請碳權。

張瑞琿說，「高雄淨零城市發展自治條例」的架構包含高雄碳平台及商轉服務平台，高雄碳平台是發展前端的盤查及輔導作業，中央屬後端碳交易，不會牴觸中央的氣候變遷因應法。

減碳 郭建盟 議員

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