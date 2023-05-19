屏「200縣道」拓寬完工

屏東恆春半島是旅遊勝地，為提升半島交通路網，銜接恆春鎮和滿州鄉東西向交通動脈的200縣道，縣府爭取公路總局補助計畫，斥資6.1億元由8公尺拓寬為15公尺，第1階段恆春東門橋至出火風景區3.1公里2年前先通車，第2階段出火至滿州消防分隊7公里昨通車，熬過4年交通黑暗期居民，以辦事喜心情迎接服務品質升級的公路。

「好事多磨，感謝338名配合徵收的地主！」縣長周春米昨在通車儀式上說，200縣道多數路段位在墾丁國家公園範圍，第1階段先拓寬的園區外免環評路段，採半半施工，因地下纜線單位未配合，延遲進度；第2階段經墾管處環評和用地徵收程序，原定農曆春節通車，因拓寬永靖橋設便道未獲果園地主同意又延後，現終於苦盡甘來。

工務處說，提升恆春半島交通路網服務水準，恆春至滿州鄉的200縣道分段拓寬完工外，另條東西向動脈199縣道，台9線壽卡至獅子鄉內文村段0至8公里已拓寬完成，接著規畫2.4億元拓寬8公里至16公里路段，牡丹鄉東源村至牡丹水庫段也列未來計畫，將朝建設更舒適的道路品質和更便利路網，帶動半島區域性發展。