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高雄中油林園廠 丙烯洩漏遭罰

聯合報／ 記者王勇超王昭月／高雄報導

高雄中油林園廠傳出丙烯從2月底洩漏近3個月，估計漏出量逾5000噸。高市環保局17日入廠稽查，發現丙烯接頭確實破損，以致洩漏到冷卻水內，依違反空氣汙染防制法開罰。中油雖強調全面監控，百分之百不汙染環境，但地方人士仍有疑慮，指八一氣爆洩漏的就是丙烯，中油換了工安專業主管，螺絲仍是鬆了。

中油林園廠丙烯傳外洩，廠方表示，已做好丙烯回收且環境測值符合規範，將以最高環保標準考量，決定5月22日停爐檢修，由於此事涉及石化產業下游供應鏈生產營運規畫，上月底已與下游廠商協議，請客戶調整產線及產能，預做因應。

中油林園廠丙烯傳外洩近3個月，洩漏量估逾5000公噸，中油表示，3、4月漏量多一些，5月已完全控管，檢測值未超過國家標準，歲修一事已向環保局報備。

環保局前天稽查，發現丙烯精餾塔換熱器破損導致丙烯進入冷卻水，調閱製程原物料流量計紀錄，總原料輸入量與總產品輸出量約0.8％誤差，差異總量約5463公噸，差值是儀器誤差或另有洩漏，仍須釐清。

環保局也比對2022年與2023年丙烯轉化率，發現林園廠今年丙烯純化過程效率較低，廠方指可能因丙烯精餾塔換熱器破損洩漏所導致，另調查周遭空氣品質監測站及該廠廢水處理設施數據，並未發現異常。

環保局表示，依規定石化製程原物料或產品輸送管線不得破損，林園廠換熱器卻破損洩漏丙烯至冷卻水已違規，將依空汙法第23條及第62條處分，可開罰10萬到2000萬，要求5月底前完成改善，否則可勒令停工。

林園區關心環保人士蘇義昌說，丙烯是無色氣體，毒性不高但易燃，2014年八一氣爆丙烯外洩引燃，中油林園廠這次「好運」，若外洩的丙烯點燃，後果難以想像，已知丙烯洩漏卻未即時維修，一拖近3個月，根本是「螺絲鬆了」。

中油 氣爆 空氣品質

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