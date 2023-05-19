東引查扣越界陸船 海上押返南竿

海巡署特勤隊才進駐馬祖海域，馬祖海巡隊前天中午在東引的「禁止水域」查扣一艘越界中國大陸漁船「霞下滸水0323」，船上有5名大陸船員，隨即將人船押返南竿留置調查，東引距離南竿航程約60公里，海上押解歷時6小時。

東引「北固礁」為我國地理位置最北島礁，海巡署在北固礁西北方1浬海域查扣中國漁船，屬於我國公告之「禁止水域」，大陸船舶未經許可不得進入，違法小型船舶將面臨新台幣30萬元至60萬元罰鍰或沒入處分。

馬祖海巡隊表示，海巡署第11巡防區透過雷達監控、岸巡人員嚴密掌握大陸漁船活動態樣，派出3艘海巡艇，其中PP-3586艇指揮蒐證，另2艘CP艇分兵左右夾擊，過程中展現合作默契，登檢扣船，並在這艘「霞下滸水0323」船上起出鰻魚74.5公斤，命令全部海拋。

據了解，東引距離南竿航程32浬，約60公里，海上押解歷時6小時，於傍晚6時許順利將陸船帶返南竿，實施人船清消後，5名大陸船員交由第10岸巡隊實施留置，嚴密看管。

海巡署金馬澎分署表示，中國大陸目前為「伏季休漁」期，仍有部分小型船隻未受管制，但陸船進入我方限制、禁止水域就涉及違法，本次查扣船舶來自福建省寧德市霞浦縣，海巡單位將詳加調查，並持續注蒐海面異常活動、嚴正執法。