聽新聞
test
0:00 / 0:00

霧鎖金門停飛 影響千人考生急

聯合報／ 記者蔡家蓁許維寧／連線報導

霧鎖金門，台灣往返金門的飛機昨天下午2點前全部取消或延後，總計受影響的旅客超過千人，當中還有要赴台考試的88名考生，大家只能望天興嘆，今天班機卻已訂滿。水頭碼頭同樣受濃霧影響，小三通金門往返五通與石井航線自9點55分起也暫停航駛，數百名旅客受影響。

立委陳玉珍、縣長陳福海和交通單位協調級啟動疏運計畫，高速客輪藍鵲號從澎湖開往金門協助運輸，昨晚約9點抵達嘉義布袋，到布袋港後再改搭遊覽車至高鐵站，轉赴北中南各地。

金門昨天一早起霧，濃霧作祟導致尚義機場的能見度甚至一度降到200公尺上下，水頭碼頭也被濃霧籠罩，這兩天逢全台大學推甄面試，不少金門高中的學生上午到機場發現飛機取消，非常緊張。

金門高中教官林佳承得知後到場關心，林佳承說，有88名考生班機遭取消，預計下午還會更多，他也建議縣府如果飛航狀況無法改善，希望能協助增開船班，讓學生都能順利到台灣考試。

金門高中李姓學生說，準備了好久，要去台灣參加甄試，沒想到卻遇上濃霧攪局，只能說無奈，現在只能祈求老天爺幫忙，讓天氣好轉，不然就期待縣府能協助增開船班，希望這次考試不要受到影響。

大學招聯會表示，航班已陸續恢復，金門縣府緊急增開交通船，考生有望順利抵台應試，有突發狀況可與校系聯繫，調整面試時間。

金門 碼頭 面試

延伸閱讀

影／濃霧攪局金門航班大亂 「藍鵲輪」載307名旅客返台

大霧鎖金門！高中生赴台甄試遭卡機場 招聯會回應了

影／霧鎖金門打亂學生赴台推甄 陳玉珍協調高速輪支援

金門縣推2熱門景點搶「觀光亮點獎」 邀民眾投票

相關新聞

霧鎖金門停飛 影響千人考生急

霧鎖金門，台灣往返金門的飛機昨天下午2點前全部取消或延後，總計受影響的旅客超過千人，當中還有要赴台考試的88名考生，大家...

東引查扣越界陸船 海上押返南竿

海巡署特勤隊才進駐馬祖海域，馬祖海巡隊前天中午在東引的「禁止水域」查扣一艘越界中國大陸漁船「霞下滸水0323」，船上有5...

高雄中油林園廠 丙烯洩漏遭罰

高雄中油林園廠傳出丙烯從2月底洩漏近3個月，估計漏出量逾5000噸。高市環保局17日入廠稽查，發現丙烯接頭確實破損，以致...

屏「200縣道」拓寬完工

屏東恆春半島是旅遊勝地，為提升半島交通路網，銜接恆春鎮和滿州鄉東西向交通動脈的200縣道，縣府爭取公路總局補助計畫，斥資...

高雄碳排全台之冠 議員促輔導

行政院長陳建仁日前宣布在高雄成立碳權交易所總公司。議員郭建盟昨質詢，高雄碳排占比22％居全台之冠，全台200多家碳排大戶...

高雄鳳山95盞路燈罷工半小時 網爆這一區路燈開趴踢

高雄路燈又故障！位於鳳山區武營路一帶路燈，今晚9時許「罷工」，沿路黑漆漆一片，台電人員獲報趕抵檢修，發現是路燈線路故障導...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦