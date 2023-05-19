霧鎖金門停飛 影響千人考生急

霧鎖金門，台灣往返金門的飛機昨天下午2點前全部取消或延後，總計受影響的旅客超過千人，當中還有要赴台考試的88名考生，大家只能望天興嘆，今天班機卻已訂滿。水頭碼頭同樣受濃霧影響，小三通金門往返五通與石井航線自9點55分起也暫停航駛，數百名旅客受影響。

立委陳玉珍、縣長陳福海和交通單位協調級啟動疏運計畫，高速客輪藍鵲號從澎湖開往金門協助運輸，昨晚約9點抵達嘉義布袋，到布袋港後再改搭遊覽車至高鐵站，轉赴北中南各地。

金門昨天一早起霧，濃霧作祟導致尚義機場的能見度甚至一度降到200公尺上下，水頭碼頭也被濃霧籠罩，這兩天逢全台大學推甄面試，不少金門高中的學生上午到機場發現飛機取消，非常緊張。

金門高中教官林佳承得知後到場關心，林佳承說，有88名考生班機遭取消，預計下午還會更多，他也建議縣府如果飛航狀況無法改善，希望能協助增開船班，讓學生都能順利到台灣考試。

金門高中李姓學生說，準備了好久，要去台灣參加甄試，沒想到卻遇上濃霧攪局，只能說無奈，現在只能祈求老天爺幫忙，讓天氣好轉，不然就期待縣府能協助增開船班，希望這次考試不要受到影響。

大學招聯會表示，航班已陸續恢復，金門縣府緊急增開交通船，考生有望順利抵台應試，有突發狀況可與校系聯繫，調整面試時間。