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無P圖！馬祖藍眼淚大爆量 遊客身發藍光宛如阿凡達

中央社／ 連江18日電
馬祖近日藍眼淚大量爆發，北竿追淚達人周治孝更拍到遊客身體披上藍光畫面。（「馬祖有個周小馬 追淚人」提供）中央社
馬祖近日藍眼淚大量爆發，北竿追淚達人周治孝更拍到遊客身體披上藍光畫面。（「馬祖有個周小馬 追淚人」提供）中央社

馬祖近日藍眼淚盛況空前，居民說，幾乎馬祖所有南風面的海面都是藍眼淚，「今年最多」，還有遊客整晚不睡就為追淚。追淚達人周治孝更拍到遊客身體發藍光照片，宛如「阿凡達」。

藍眼淚是夜光藻（異營性渦鞭毛藻或雙鞭毛藻）經波動而發出藍色螢光，馬祖每年4月至6月南風季節因海流轉向、水溫回暖，夜光藻大量繁殖，易產生藍眼淚景觀。

經營社群網站臉書（Facebook）粉絲專頁「馬祖有個周小馬 追淚人」的北竿追淚達人周治孝告訴中央社，這幾天淚況空前，幾乎馬祖所有南風面的海面上都是藍眼淚，遊客都大感驚奇。

周治孝在粉專貼出遊客身體散發藍光的照片，宛如「阿凡達」，引發討論。有網友說很像藍眼淚禮服，實在太夢幻，也有人詢問是不是P圖。

周治孝說，這張照片沒有修圖，是藉潑海水在遊客身上而拍出的效果；藍眼淚爆量時，海水摸起來會有滑滑的勾芡感。

周小馬表示，藍眼淚會隨潮汐或風向等因素改變流向方位，不過因馬祖有很多U形凹槽，一進來就被馬祖地勢卡住，所以容易蓄積藍眼淚。

東莒民宿業者林文福說，5月這波藍眼淚爆量潮約落在14日到17日，淚況是他今年看到最多，「多到太可怕，整個外海都是滿的」，遊客都拍到意猶未盡，還有旅客連續住3天，已決定白天睡覺，半夜要專心追淚。

林文福表示，有遊客首次到馬祖就遇到藍眼淚爆量情況，也有人說來5次終於堵到，非常開心。

馬祖 藍眼淚

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