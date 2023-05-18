視察興達電廠緊急海淡機組 蔡總統：陳其邁沒為水情打電話給我
蔡英文今天下午到高雄視察台電興達電廠的緊急海淡機組。蔡英文說，不只緊急海淡廠作為抗旱的利器，未來也還會有常設海淡廠，成為多元的水源之一，行政院長陳建仁已經核定第一波海淡廠常設計畫，先在台南、新竹啟動，除了政府投資建設以外，淡水產出後，科技大廠也會共同分擔較高的營運成本，盡到社會責任，政府會持續規畫包括高雄在內的海淡廠建設計畫。
總統蔡英文今天下午在高雄市長陳其邁、經濟部次長曾文生等人陪同下，視察高雄興達電廠設置緊急海淡機組。陳其邁說，他從高屏溪一直看到海淡廠，預估到6月底，高雄的水情仍樂觀。
陳其邁說，高雄現在供水量大概1天138萬噸到139萬噸，73萬噸是地面水或伏流水，地下水是20萬噸抗旱水井，加上17萬噸常態水井，鳳山水庫與阿公店水庫是28萬噸，加起來大概是139萬噸，供水正常。
陳其邁表示，高雄、屏東、台南的地下水是連在一起，大家都是禍福與共，地下水的流向大概是東北流向西南，水量非常豐沛，希望平時在上游增加補助的地下水，地下水是資源，把資源調配到緊急狀況使用，大概就不會有太大的問題；海淡廠北高雄、南高雄會各有一個，平時應該用不到，緊急的時候，「開幾天就可以把這個難關度過！」
水利署長賴建信表示，因應極端氣候情形，政府啟動多元水資源開發，高雄興達電廠設置緊急海淡機組，5月20日開始產水每日1.5萬噸，為高雄水情注入強心劑，提升抗旱供水韌性。
經濟部次長曾文生致詞時說，他在母親節竟然沒有接到陳其邁的電話，表示高雄水情樂觀。隨後上台的蔡英文表示，剛才大家談到打電話的事情，「我竟然沒接到陳其邁的電話！」所以她相信是行政院、經濟部、水利署，都把陳其邁照顧得好好的，所以陳其邁沒有為了水情打電話給她，她也要跟水利署說聲謝謝、辛苦了。
蔡英文說，她發現在場的大家有些人變胖了、有些人變瘦了，不論是變胖還是變瘦，都是壓力造成，她知道工程人員的辛勞，但仍要請水利署以最嚴謹的態度，持續確保供水，抗旱的工作不能鬆懈，要繼續努力，也要呼籲大家節約用水。
蔡英文表示，要觀測高雄水情的重要指標之一，就是高屏溪的流量，4月份高屏溪流量降到與百年大旱差不多，如果以2015年的經驗來看，已經要進入分區輪流供水，但這次仍正常供水，她要感謝中央與地方一起合作，從去年就開始抗旱的工作，讓水情雖然嚴峻，但沒有進入到分區供水的狀況。
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