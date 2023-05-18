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重視青年意見！屏東縣招募首屆青年事務諮詢委員19名

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣勞青處長李雨蓁說，啟動第一屆青年事務諮詢委員會青年代表遴選作業，徵選19名青年代表，重視青年多元意見。記者劉星君／攝影
屏東縣勞青處長李雨蓁說，啟動第一屆青年事務諮詢委員會青年代表遴選作業，徵選19名青年代表，重視青年多元意見。記者劉星君／攝影

屏東縣政府廣納青年多元意見，了解各項青年議題，建立雙向溝通平台，即起啟動第一屆青年事務諮詢委員會青年代表遴選作業，將徵選19名青年代表，可與縣府各局處、專家學者針對青年議題交流及凝聚共識，並將想法轉化為實際可行的政策及行動。

「縣府早應該做了！」縣議員陳揚說，早在縣府成立青年事務科時，就應同步設置青年事務諮詢委員會，縣長周春米有注意到此區塊，希望能將此拼圖拼上，也期許青年事務諮詢委員會能發揮功能，正視青年聲音，畢竟屏東薪資、就業問題，是大眾長期關注。

縣府勞動暨青年發展處長李雨蓁說，縣府在2019年11月在原勞工處下設置青年事務科，成立青年事務專責單位，並更名為勞動暨青年發展處，3年多來透過執行各項青年政策及多元活動，陪伴青年生涯及職涯發展。

勞青處指出，今年加強青年公共參與和溝通機制，提供青年參與縣政規畫管道，與有效整合青年資源及發展策略，設立屏東縣青年事務諮詢委員會，展現縣府施政重視青年意見表達，並號召關心這塊土地的青年踴躍參與公共事務。

勞青處表示，第一屆青諮委青年代表聘期2年，遴選資格18歲至45歲（出生年為民國67年至94年）的青年，不限設籍於屏東縣，也歡迎就讀或就業在屏東縣，關心在地議題、具公共參與熱忱的青年朋友投身參與公共事務的行列，報名方式採郵寄或親送報名方式。

報名期間即日起至112年6月12日止，相關報名文件請至屏縣府勞動暨青年發展處官網下載。

屏東縣府勞青處招募首屆青年事務諮詢委員19人，即日起到6月12日報名。圖／勞青處提供
屏東縣府勞青處招募首屆青年事務諮詢委員19人，即日起到6月12日報名。圖／勞青處提供

青年 屏東縣政府

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