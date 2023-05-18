屏200縣道拓寬升級苦盡甘來 地方人熬過漫長工期喜迎通車

屏東恆春半島是旅遊勝地，為提升半島交通路網服務水準，銜接恆春鎮和滿州鄉東西向交通動脈的200縣道，縣府爭取公路總局補助計畫，斥資6.1億元由8公尺拓寬為15公尺，第1階段恆春東門橋至出火風景區3.1公里2年前先通車，第2階段出火至滿州消防分隊7公里今天通車，熬過4年交通黑暗期的居民，以辦事喜心情迎接這條服務品質升級的公路。

屏200線為恆春鎮通往滿州鄉的主要道路，兼具恆春半島地區性遊憩、經濟、產業發展及防災等重要交通機能；道路原有路寬約8至10公尺雙向僅各1車道，彎道和下坡段常發生汽機車爭道，交通事故頻繁發生，地方陳情反映，縣府爭取公路總局生活圈道路計畫補助拓寬至15公尺，下坡彎道路幅增至20公尺，但長達4年多的施工期，地方人迭有怨言。

「好事多磨，更要感謝338名配合徵收的地主！」縣長周春米今天在通車儀式上說，200縣道多數路段位在墾丁國家公園範圍內，第1階段先拓寬的園區外免環評路段，採半半施工，因地下纜線單位未配合，延遲工程進度；第2階段要經墾管處環評和用地徵收程序，原定農曆春節通車，因拓寬永靖橋設便道未獲果園地主同意又延後，現在終於苦盡甘來。

她說，為避免日後天然災害造成斷電斷訊，施工期間，各管線單位配合拓寬工程先行埋設地下管路，預計將沿線纜線下地，並請自來水公司同時增設大管徑水管，減少恆春及滿州居民斷水情形；完工後提升服務質量，強化恆春至滿州沿線周邊聚落 的災救災道路能量，帶動沿線觀光產業，均衡區域發展，提高農業、區域特產等投資，增加地區發展及便利性。