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高雄火災誤報件數詭異衝高 白喬茵點出「時間太巧合」

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市議員白喬茵質疑，高市消防局為美化數字導致誤報案件數暴增。記者徐白櫻／翻攝
高雄市議員白喬茵質疑，高市消防局為美化數字導致誤報案件數暴增。記者徐白櫻／翻攝

高雄市議員白喬茵今日在議會質詢指出，今年初至5月1日，高雄市火災誤報件數高達470件，比去年同期163件暴增近三倍，案件異常升高的時間點與消防局長王志平上任日有高度關聯，時機十分巧合，數據要能反映真實情況，而非只是追求漂亮的KPI。王志平回應，件數沒有作假，誤報永遠都會存在，

高市議會進行警消環衛部門質詢，市議員白喬茵調查指出，111年1月7日至111年7月6日火災誤報件數23件，同年7月7日至12月31日飆高至140件，今年1月1日至5月1日達470件。高市府去年7月7日發布人事令，消防局長王志平真除上任。

白喬茵質問，為何今年數字異常飆高？「誤報」的定義為何？消防局長王志平回應，這個數字都是勤務中心統計，誤報樣態很多，可能通報者看見煙就報案，消防人車到了現場發現沒有火勢，另外重複報案也有可能，可能好幾十人同時報，最會歸類為同一件。

白喬茵指出，王志平上任那天起誤報數攀升，曲線圖很詭異，火災誤報案件中有兩類案件值得探討，出勤超過3小時72件、一次出動3個分隊15件，這兩類型誤報件數過去很少，現在比例居然占今年誤報案件的一半以上，疑點重重。王志平說，會與勤務中心或火調科進一步統計釐清。

白喬茵質疑，遠見雜誌會針對六都總體競爭力進行排名，高雄公共安全及防災數字向來墊底，若按比例增加，今年誤報案可能多達1千件，要讓數據反映真實情況，而非只是追求漂亮的KPI（績效指標），消防局長也不該為帳面成績粉飾太平。

王志平解釋，高雄件數若做手腳就不會墊底，若看見其他縣市的火災件數會覺得更不合理，誤報永遠都會存在，消防局都是團體作戰，沒有個人英雄主義，一向將消防弟兄放在自己之前。

去年至今年的火災誤報件數統計數字。圖／白喬茵服務處提供
去年至今年的火災誤報件數統計數字。圖／白喬茵服務處提供
誤報案件樣態分析。圖／白喬茵服務處提供
誤報案件樣態分析。圖／白喬茵服務處提供

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