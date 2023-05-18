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金門縣推2熱門景點搶「觀光亮點獎」 邀民眾投票

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
由觀光局主辦的「觀光亮點獎」網路票選即起開跑，金門縣政府特別推出「金門大橋」參賽，經一週的投票目前成績為分組第四名。圖／縣府提供
由觀光局主辦的「觀光亮點獎」網路票選即起開跑，金門縣政府特別推出「金門大橋」參賽，經一週的投票目前成績為分組第四名。圖／縣府提供

觀光局主辦的「觀光亮點獎」網路票選即起開跑，金門縣政府特別推出「金門大橋」、「經武酒窖–窖藏光旅」參賽，民眾只要用LINE登入官方網站就能投票，共有三大類6個組別，每天可以投6票，每投一票就可獲得一次抽獎機會，天天投票週週抽獎，獎項包含觀光亮點體驗首發團、旅遊金、星級旅宿等等，縣府期待透過參與中央的活動增加金門能見度，並吸引更多人到金門觀光旅遊。

縣府觀光處長李銘培表示，隨著疫後邊境管制解封，交通部觀光局結合各部會及地方政府觀光資源舉辦「觀光亮點獎」評選，全台灣共有42個政府機關、123個景點及體驗活動報名參選，將選出18個台灣創新亮點及多個特色亮點獎項，經評估縣府以甫通車的金門大橋及經武酒窖參賽，希望透過深具地方特色的重大建設及觀光亮點，吸納更多國人及國外遊客來探索金門。

據了解，當中金門大橋參加的是生態類景點暨設施組，強調以脊背橋主橋型式跨越金烈水道，在寬闊的海域中，搭配船帆型橋塔與單面扇形鋼纜，使主橋產生流動的意象，而S形曲線橋、高粱穗心形橋塔、七彩燈光與四季不同的景觀變化，加上中國廈門的璀璨繽紛夜景，已成為金門最美地標，經一週的投票目前成績為分組第四名。

而經武坑道則分屬於文化類活動暨體驗組，體驗行程以「窖藏光旅」為主軸，以五感體驗穿梭時光及品酩高粱風味，規劃開鑿儀式、高粱微旅、酒師匠心、窖藏傳承、酒鬼快閃的體驗設計，過程中除了認識金酒公司的歷史之外還可以品飲到獨特的原漿酒、陳年高粱酒以及以金門高粱酒為基酒所做的特調，目前成績為分組第一。

此次的活動由42個機關單位參賽，除了縣府有推金門亮點外，經濟部在文化類活動暨體驗組推出「重返戰地時光–小金門的微醺之旅」，與經武坑道同組競爭；而內政部則在樂活類活動暨體驗組，則有金門國家公園生存遊戲參賽；每種活動都有金門不同的風貌與特色。

觀光處表示，隨著疫後觀光市場的復甦及旅遊型態的改變，金門各項即時的觀光旅遊資訊及活動消息，都會在網路社群「樂遊金門」與「金門行動旅服」隨時更新發布，歡迎鄉親持續關注並記得每天上網投票。活動官網

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

「觀光亮點獎」網路票選即起開跑，「經武酒窖–窖藏光旅」也參賽，目前成績為分組第一。圖／縣府提供
「觀光亮點獎」網路票選即起開跑，「經武酒窖–窖藏光旅」也參賽，目前成績為分組第一。圖／縣府提供

金門大橋 觀光局

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