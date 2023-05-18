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疫後去哪兒玩？ 高市府推薦到哈瑪星騎單車「踅古蹟」
疫後去哪兒玩？高市文化局推薦到鼓山哈瑪星騎單車「踅古蹟」。哈瑪星一帶擁有豐富山海河港及百年人文歷史，文化局近年執行興濱計畫也修復多處文資場域，今年5月至8月將相繼推出文化資產單車之旅及史溫候探險之旅，以單車騎旅模式帶民眾探索古蹟、品味當地歷史底蘊。
高市文化局表示，哈瑪星是國內首座以填海造陸打造的現代化整齊街區，是高雄現代化起源地，區內保存高密度文化資產，歷史街區會讓人不自覺放慢腳步。文化局執行興濱計畫多年，透過親山、築港、復鐵、興町4大主軸活化多處文化資產場域。今年5月28日起將與在地文史團隊「港都認識王」合作推出文化資產單車之旅，6至8月與翰品酒店合作推史溫候探險之旅，深化哈瑪星文化體驗。
文化局指出，文化資產單車之旅沿途將介紹舊打狗驛、哈瑪星貿易商大樓、舊三和銀行、新濱町一丁目連棟紅磚街屋、鼓山魚市場，帶大家感受百年前碼頭、火車站及金融第一街繁華生活情境，日落時分抵達打狗英國領事館官邸享用英式下午茶，欣賞西子灣夕陽美景。
「史溫侯探險之旅」則結合住宿、下午茶的套裝旅遊方案，邀喜愛深度旅遊的民眾搭遊艇欣賞高雄港風光，沿途經過雄鎮北門、旗後燈塔、棧貳庫、香蕉棚等文化資產，上岸後入園參觀打狗英國領事館文化園區，並於山下享用精緻下午茶，全長180分鐘，從歷史建築、人物故事、在地美食等各種不同角度欣賞高雄，漫步時光隧道，感受高雄海洋文化。
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