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社福做半套？屏東敬老卡 83%未用過

聯合報／ 記者潘欣中／屏東報導

民進黨屏東縣議員梁育慈昨天質詢社會處指出，屏東縣65歲高齡人口逐年攀升，申辦敬老卡竟設排富條款，卡片只能用來搭縣內公車，使用率低落，去年有5萬多人申請敬老卡，83%卡片完全沒用過，質疑「社福政策根本做半套」，要求取消排富條款，擴大使用範圍。社會處長劉美淑表示，會檢討與調整。

梁育慈說，近年各縣市紛紛推出敬老卡，使用範圍相當多元，除常見的交通優待，還可以使用運動場館，曾有候選人提出折抵電影院、運動賽事或藝文活動門票等多用途當政見，顯見敬老卡功能可以更豐富。

她說，全台只有屏東申辦敬老卡設排富條款，相當不合理，且屏東敬老卡點數僅能使用於搭乘縣內公車路段，用途太局限。

她指出，以111年敬老卡申請張數5萬9516張來看，其中4萬9301張卡片從未使用，比率達83%，卡片使用率低，政策形同做半套。要求社會處取消排富門檻，才能提升申辦率，更要擴增使用範圍，加入適用YouBike、台鐵等運具，也可思考加入各鄉鎮市運動中心游泳池、健身房，促進長輩身心健康。對議員建議，劉美淑允諾盡快檢討與調整。

屏東縣 運動 議員

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