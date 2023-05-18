聽新聞
test
0:00 / 0:00
社福做半套？屏東敬老卡 83%未用過
民進黨屏東縣議員梁育慈昨天質詢社會處指出，屏東縣65歲高齡人口逐年攀升，申辦敬老卡竟設排富條款，卡片只能用來搭縣內公車，使用率低落，去年有5萬多人申請敬老卡，83%卡片完全沒用過，質疑「社福政策根本做半套」，要求取消排富條款，擴大使用範圍。社會處長劉美淑表示，會檢討與調整。
梁育慈說，近年各縣市紛紛推出敬老卡，使用範圍相當多元，除常見的交通優待，還可以使用運動場館，曾有候選人提出折抵電影院、運動賽事或藝文活動門票等多用途當政見，顯見敬老卡功能可以更豐富。
她說，全台只有屏東申辦敬老卡設排富條款，相當不合理，且屏東敬老卡點數僅能使用於搭乘縣內公車路段，用途太局限。
她指出，以111年敬老卡申請張數5萬9516張來看，其中4萬9301張卡片從未使用，比率達83%，卡片使用率低，政策形同做半套。要求社會處取消排富門檻，才能提升申辦率，更要擴增使用範圍，加入適用YouBike、台鐵等運具，也可思考加入各鄉鎮市運動中心游泳池、健身房，促進長輩身心健康。對議員建議，劉美淑允諾盡快檢討與調整。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言