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高雄山火燒不停 警消吃緊累趴

聯合報／ 記者徐白櫻林保光／高雄報導
今年1至4月，高雄山林田野及雜草火災多達462件，消防人員、義消累翻。圖／義消提供
今年1至4月，高雄山林田野及雜草火災多達462件，消防人員、義消累翻。圖／義消提供

久旱不雨，高雄山林野火件數多讓警義消疲於奔命，消防局統計，1至4月山林田野及雜草火災達462件，內門野火更延燒6天，消防員夜間平均只睡3.8小時，議員指責人力不足、山火太多沒錢替義消買便當、車輛老舊。消防局回應，今年起3年內可補294人，會持續擴編人力，明年起編列誤餐費。

今年旗山、美濃、杉林等地山火頻傳，第一線消防人力吃緊，議員林富寶表示，六大隊人力無法同時因應兩場以上大型山區救火任務，人力要設法補足，另外地勢陡峭危險，六龜分隊後勤車車齡18年、美濃分隊15年，山區車輛性能不能馬虎。

兼任五大隊義消大隊長的議員黃明太說，今年山火多，路竹分隊人力嚴重不足，田寮分隊買便當買到沒錢，也有隊長連續打火48小時沒闔眼，不捨60多歲義消還在第一線奮鬥，甚至跌斷肋骨。

消防局長王志平指出，高雄市消防人力預算員額從1611人增加至1750人，今年會撥補52人、明年62人，2025年提報180人，近3年會增補294人。今年山火多、出勤天數長，明年起正式編列誤餐費，六大隊老舊車輛會盡快汰舊換新。

有基層消防員說，今年山火多到異常，經常早上出門到晚上還回不了家，連市區救護車也支援到山區分隊，採取強攻方式追火，效率沒比採取守勢好，也增加同仁風險。

此外，議員林智鴻委託機構針對高雄市200多名消防員做問卷調查發現，6成夜間值勤消防員只睡2小時，平均睡眠時間為3.8小時，最高出勤次數達10次之多，消防員同寢休息，許多人被非共同勤務的廣播或對講機所干擾，盼導入科技工具改善睡眠品質。陳姓消防員說，例如美食街食物叫號機器只會呼叫個人，採用類似工具可確保其他備勤同仁睡眠品質，王志平允諾改善。

消防員 議員 睡眠時間

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