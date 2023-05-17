高雄自動化工業展、化工儀器展 今起重磅登場

高雄自動化工業展與高雄化工儀器展今天同步在高雄展覽館登場，匯聚300多家廠商分別在南、北二館展出，首日吸引大批人潮，展現疫後產業復甦勁道及台灣自動化技術研發能量，參展各業對於搶攻智慧製造商機信心盈滿。

主辦單位經濟日報副社長周祖誠表示，經濟日報舉辦高雄自動化工業展近40年，進駐高雄展覽館舉辦也邁入第9年，是高雄唯一展出工具機、智慧機械、產業機械、五金零組件、自控檢測等大型機械設備的B2B專業展。有別以往的是，本屆同期舉辦自動化工業展及化工儀器展，兩展結合尖端化工儀器及最先進的自動化工業設備，迎接全新自動化4.0產業一條龍，相信能有效媒合廠商及買主。

高市經濟發展局長廖泰翔說，高雄積極推動城市轉型，其中數位轉型及淨零轉型與今天兩大展覽息息相關。尤其台積電高雄廠將發展先進製程，將帶動國內外大廠投資高雄，建廠及設備需求殷切，期待高雄能建構更多上下游供應鏈，活絡產業。

經濟部工業局金屬機電組長郭肇中說，經濟部已編130億協助金屬機電產業轉型「智慧化、低碳化」，單一廠商最高補助可達3000萬。經濟部除開設課程協助企業建立碳管理能力，並透過專家提供諮詢診斷、技術導入建議及輔導，落實升級轉型。今年4月起更舉辦100多場次說明補助措施；成立單一窗口，設立網頁專區提供必要的諮詢服務。

經濟部技術處副處長林德生則指，智慧製造導入是疫後產業轉型的趨勢，未來將透過數位化與自動化結合提升製造效能，並精進機器人功進，從事多元工作，也盼台灣成為智慧製造整合系統服務的輸出國。高雄市儀器公會理事長吳俊彥指高雄是台灣化工產業龍頭重鎮，相信4天展期能呈現產學二界最新的的設備與研發成果，有助產業升級。