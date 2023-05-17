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屏東東港黑鮪民歌之夜520登場 老歌迷被歌手名單徹底征服

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東東港黑鮪民歌之夜5月20日晚上登場 萬芳、方季惟、潘越雲等大咖雲集。圖／屏東縣政府提供
屏東東港黑鮪民歌之夜5月20日晚上登場 萬芳、方季惟、潘越雲等大咖雲集。圖／屏東縣政府提供

2023屏東黑鮪魚文化觀光季，本周六（20日）晚間由東港東隆宮前廣場的民歌之夜接力登場，實力派歌手萬芳、方季惟、潘越雲、許景淳、施孝榮、殷正洋及南方二重唱，帶來膾炙人口好歌，也帶著現場民眾穿越時光回到校園民歌年代、重溫感動情懷；另6月10日以10道在地美食搭配紅寶石歌廳秀的「小吃宴」，預購推出不到10分鐘即售罄。

縣府傳播暨國際事務處說，民歌之夜由3屆金曲獎最佳演唱組合南方二重唱揭開序幕，傳奇歌后潘越雲、軍中情人方季惟驚喜獻唱，還有殷正洋、許景淳、施孝榮等經典民歌手輪番演出，壓軸的萬芳將用溫和柔美的歌聲，征服現場民眾，7組知名歌手帶領現場民眾重溫經典旋律，重溫當年校園民歌的感動情懷，伴隨著東港的夜風，共同回味當年的民歌時代。

縣長周春米說，校園民歌為台灣流行音樂產業在1980至90年代起飛、奠定扎實基礎，是陪伴大家的精神糧食，縣府特別邀請多位實力派民歌手同台飆唱，讓大家享受最棒的經典民歌音樂。

傳播暨國際事務處表示，每日在東港候船室旁有台巨型「造型扭蛋機」，民眾花100元即可玩一次並獲得一份鮪魚燒，活動首日就扭出iphone手機，目前還有多支手機及大獎尚未扭出，包括在地店家提供的多項好禮，以及今年黑鮪魚季紀念品「4款東港聲景鑰匙圈」，平日可扭150份、假日250份。

東港在地業者也推出許多優惠，有餐廳推出點黑鮪魚生魚片系列享折扣100元，或餐廳消費滿1000元送泡菜鮪魚一份，民宿業者祭出於黑鮪魚季期間來電訂房享折扣200元及平日住宿享定價8折優惠，另有購買伴手禮85折優惠等好康，只要憑摺頁或出示手機官網畫面就可享有，今年摺頁可以在大東港地區漁會、屏東旅服中心或是扭蛋機服務台(東港候船室)可索取。

潘越雲將在東港民歌之夜獻唱。圖／屏東縣政府提供
潘越雲將在東港民歌之夜獻唱。圖／屏東縣政府提供
萬芳將在東港民歌之夜壓軸獻唱。圖／屏東縣政府提供
萬芳將在東港民歌之夜壓軸獻唱。圖／屏東縣政府提供

東港 黑鮪魚 屏東

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