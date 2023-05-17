屏東211家無障礙友善餐廳 APP也優化為無障礙網站

屏東縣政府為營造友善城市，8年前以公私協力方式推出「屏東友善餐廳」，為便利民眾使用，今年優化為無障礙網站並詳列211家友善餐廳，民眾輸入就能快速找到適合帶家中行動不便長輩或推嬰幼兒車外出聚餐的餐廳，並增加語音替代文字、顏色對比度與放大功能，協助聽障和視障者透過輔具閱讀網站資訊，達到全民皆可用的目標。

縣府社會處身心障礙福利科長林聖峯說，屏東友善餐廳網站優化APP功能，內容以屏東地區、美食分類不同種類的友善餐廳，提供詳細的友善資訊與現場照片，包括餐廳出入口、動線規劃、用餐空間環境、無障礙廁所、無障礙斜坡坡度計算等資訊，另設置餐廳建議回報連結及時掌握民眾意見，有助讓更多身障者和高齡長輩外出用餐，不用擔心成為家人的負擔，也可為屏東餐廳帶來正向經濟效益。

他說，屏東友善餐廳計畫透過培訓特派員，實際到各家餐廳進行訪查和無障礙意識宣導，並將蒐集的餐廳資訊陳列在網站，其中身心障礙者小雲回饋表示，由特派員拍攝的餐廳大門、內部空間和是否有無障礙廁所等照片，可以事先清楚的了解該餐廳的無障礙環境和友善服務項目，有效率的找到符合自己需求的餐廳，提升外出走訪和參與活動的意願。

縣府社會處說，友善空間的推廣對象不只有身心障礙者，也廣納高齡長輩和嬰幼兒群體，縣府與平安基金會共同推動，期待更多餐廳加入屏東友善餐廳的行列，意者可電洽社會處吳社工(08-7320415分機5448)或屏東縣身心障礙福利服務中心楊企劃專員(08-7378402)。