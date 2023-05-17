高市6成消防員值勤只睡2小時 最多14人同寢易被干擾

一般人晚上睡眠時間約6至8小時，機構調查發現，高市消防員夜間值勤6成的人只睡2小時，平均睡眠時間為3.8小時，最高出勤次數達10次之多，9成8人反映，許多時候是被非共同勤務的廣播或對講機所干擾，高市議員林智鴻要求導入科技工具改善睡眠品質。消防局回應，將研議透過私人手機而非廣播方式通知出任務人員。

高市議員林智鴻常接獲消防隊員反映晚上值勤睡眠品質差，常被跟自己無關的通知吵醒，服務處今年2月委託「樂⽔智研調查研究中心」針對227名消防員進行問卷調查。報告指出，⾼市消防隊員99％均為多⼈同寢，最多為14⼈同⼀寢室，50%以上6⼈同寢，7成隊員的寢室中只有⼀座對講機，深夜備勤休息時遇有勤務廣播，即使是其他隊員的個別勤務，也會全部被吵醒，睡眠頻受⼲擾。

研究指出，值班台接獲深夜勤務時，以廣播共同勤務，以對講機通報個別勤務。⽬前寢室中⼤多僅有⼀⽀對講機，因此若為其他隊員的個別勤務，也會被叫醒，同寢室⼈數愈多，通報次數愈多，但每個隊員其實僅有1.76次應該被通知，其他均為無謂⼲擾。

林智鴻今在市議會警消環衛部門質詢表示，從調查得知，高市消防員晚上連續休息時間平均為3.8小時，119人只睡2小時 ，最高深夜出勤10次，每人平均3.87次，前金、新興、苓雅、林園、大寮等分隊平均4次以上。

林智鴻說，依據美國消防員睡眠品質的相關研究報告發現，若沒睡好，男女都會增加罹癌風險，高達98％隊員反應，深夜勤務警鈴廣播或對講機通知時，如果不是共同勤務或個⼈輪值的勤務都會影響睡眠，66％認為每個床位應增設個人通報設備，可減少干擾，有助改善睡眠品質，建議消防局應導入科技工具，守護消防弟兄健康。