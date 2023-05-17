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中油高煉廠3、4區污染土 預計115年處理完畢

中央社／ 高雄17日電

中油高煉廠污染整治區域第3區去年正式解列，第4區今年3月完成整治，對於後續污染土處理，市府工務局今天表示，熱脫附處理預計明年7月完成，之後生物復育等預計115年底完成。

中油高煉廠污染整治區域第3區去年正式解列，目前正推動楠梓產業園區開發工程；第4區也於3月完成整治，目前土壤及地下水驗證中。高雄市議會議長康裕成等人昨前往實地考察，要求市府對地下水檢測務必符合放流水標準。

康裕成強調，中油高煉廠整治工程作業成效與進度關乎楠梓產業園區的開發進度，議會相當關注整治成果，期許市府務必如期如質達成任務。

議員黃明太要求環保局追蹤離場後作為製磚原料是否會造成二次污染；另外，目前地下水檢測結果雖低於管制標準，但市府仍需留意雨季是否有異狀產生。議員李雅慧要求未來第5、6區整治應避免影響地方居民生活。

市府工務局新工處今天接受中央社記者訪問表示，中油高煉廠整治分6區整治，其中先處理第3、4區土污整治，目前第3、4區污染物先挪至暫置區，並陸續以熱脫附、土壤清洗、離地生育復育、現地化學氧化等方式處理。熱脫附處理預計明年7月完成，之後土壤清洗、離地生育復育、現地化學氧化等預計於民國115年底全部整治完畢。接著再進行第1、2、5、6區整治。

環保局則表示，今年1至4月周界空氣苯日均值遠低於列管標準，並設置即時空品連續監測和定期空品採樣、水質和噪音監測，所有資訊將上網公開提供市民查詢。

中油 地下水 康裕成

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