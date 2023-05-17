23歲美眉車禍左胸斷7根肋骨 微創肋骨固定術加速痊癒
23歲陳姓女子日前發生嚴重車禍，左胸有7根肋骨骨折，痛到呼吸困難，經小港醫院醫療團隊施以「微創肋骨骨折固定手術」，固定影響呼吸及疼痛最嚴重的第5至第9肋骨，共5根骨頭，手術傷口總長4.5公分，只有傳統手術的1/4不到，陳女對於手術改善疼痛及傷口的美觀都感到滿意。
據了解，陳女因為車禍造成顏面及身體四肢多處骨折及擦挫傷，左側胸壁第3到第9根肋骨骨折，合併氣血胸；她在加護病房時，感到呼吸困難及劇烈疼痛，需要合併插管及嗎啡藥物治療。
經醫療團隊建議下，陳女決定接受微創肋骨骨折固定手術，開刀固定第5至第9肋骨，共5根骨頭，手術傷口總長4.5公分，只有傳統手術的1/4不到，陳女術後認為疼痛感獲得相當大的改善，也對於肋骨固定手術的傷口美觀，及開刀過程的舒適度感到滿意。
小港醫院胸腔外科醫師蔡東霖表示，正常成人肋骨共有12對，左右對稱，連接胸椎和胸骨而組成胸廓，跌倒、車禍、高處墜落等外力撞擊或運動傷害甚至太用力咳嗽，都可能造成肋骨骨折。
蔡東霖說，以往肋骨斷裂的處理以保守治療為主，約須3個月的休養，但病人常會感覺疼痛，影響睡眠及生活，但嚴重肋骨錯位或變形可能造成胸廓變形進而導致肺容積縮小，一旦肋骨骨折合併氣胸和血胸，經保守治療仍持續劇烈疼痛或覺得呼吸困難，則建議進行手術治療。
傳統手術需要以1道15公分至20公分長的傷口來進行固定，手術傷口產生的疤痕除了美觀的問題，隨之而來周遭肌肉組織的破壞也會增加如出血、疼痛及感染等手術併發症發生的機會。
高雄醫學大學附設中和紀念醫院骨科醫師盧康樂說，微創肋骨骨折固定手術由胸腔外科及骨科共同進行手術，將手術傷口從傳統的10幾公分大傷口，改良到微創的3公分至5公分小傷口，一個微小傷口可以同時固定4至5根肋骨。
即使遇到連枷胸患者，也就是相鄰3根（含）以上肋骨骨折，且每根肋骨有２處以上的骨折斷點，同根骨頭需要２個斷點同時固定，也可以使用２道微創傷口進行固定，而非傳統「加大」傷口。不僅減少併發症發生的機會，手術時間亦可大幅縮短。
肋骨骨折若不理會，也可能會自行癒合，然而可能需要忍受最長長達半年的劇烈疼痛跟生活不便。相較於傳統手術，微創肋骨骨折固定手術除了有傷口美觀的優點以外，還有肌肉破壞減少、恢復更快、出血減少、感染機率降低、住院天數較短等特色，可以讓病人以最小的傷口達到最大程度的疼痛改善，迅速開始復健，恢復原本的生活品質。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言