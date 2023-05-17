12組新創入選微軟加速器 陳其邁：在家做全世界生意

第二屆亞灣雲平台「微軟新創加速器」活動開跑，高雄市長陳其邁今天出席啟動記者會，會中公布12組新創團隊入選名單。

陳其邁今天致詞時表示，高雄過去鋼鐵、石化、螺絲等產業興盛，生意人常常像電影007一樣拿著手提箱出國推銷產品，因應客製化需求提供多元化商品，從原料到產品形成全球最大、最完整的「螺絲窟」生態系；未來市府將提供完整解決方案，讓大家在家裡就能做全世界的生意。

台灣微軟總經理卞志祥接受媒體聯訪時表示，微軟看好台灣新創聚落蓬勃發展，近年持續在地深耕，連續兩年在高雄亞灣推動微軟新創加速器計畫，活絡新創能量。

卞志祥表示，新創是促進產業轉型的重要引擎，隨著今年生成式AI如海嘯般熱潮席捲，AI相關應用更是新創團隊突破市場隔閡的關鍵，微軟透過AzureOpenAI服務等領先技術，讓新創團隊站在巨人肩膀上，打破資源與市場限制，擁有更大競爭優勢與新創可能。

陳其邁強調，數位轉型是淨零轉型的必經之路，才有足夠證據對接歐盟CBAM等國際碳稅要求，感謝微軟加碼投入Azure OpenAI資源，讓生成式AI產業應用加速落腳南台灣，這意味著新技術應用將協助高雄數位及淨零轉型，樂觀的人將從中找到機會，市府一定會打造完整生態系，提升產業競爭力。

陳其邁感謝經濟部支持亞灣發展，他說，1.0計畫已吸引微軟等130家企業進駐，協助企業鏈結國際，讓新創有更好發展；2.0計畫日前也獲行政院核定通過，7年將投入新台幣170億元資源，規劃引進更多如鴻海、仁寶等大型系統整合商。

高雄市政府經發局表示，首屆亞灣雲平台微軟新創加速器培育16家各領域新創，透過微軟通路促成10案產業合作，推動2家新創走向國際市場。

今年度入選新創團隊囊括智慧醫療、製造、生活、安防等領域，有睿加科技、佐翼科技、奧榮科技、凌波、泰瑞醫與獵戶科技6家在地團隊，以及達易智造、法博智能移動、亞博福爾摩沙、迪威智能、竹謙科技、集仕多6家新創。

入選者將獲得價值450萬元的Azure雲端額度與資源，以及專業技術顧問團輔導與實戰培訓，後續由中山產發輔導新創團隊擬定市場化目標，透過微軟通路對接國際客戶與市場，爭取成為微軟全球生態系合作夥伴。

經發局長廖泰翔表示，亞灣目前已有微軟、CISCO等逾百家國內外企業投資154億元、創造327億元產值；「亞灣2.0」計畫預估將吸引550億元投資、帶動2200億元產值，並孵育至少200家新創、創造4200個就業機會。