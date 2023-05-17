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多團體要求高市議會設性平會 康裕成：將努力落實性平

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
左起高市議員邱俊憲、鄭孟洳、簡煥宗、黃捷及張博洋等議員聲援記者會，支持高市議會要成立性平會。記者徐白櫻／攝影
左起高市議員邱俊憲、鄭孟洳、簡煥宗、黃捷及張博洋等議員聲援記者會，支持高市議會要成立性平會。記者徐白櫻／攝影

今天是「國際不再恐同日」，數個代表性別友善團體上午前往高市議會開聯合記者會，呼籲高市議會成立性別平等委員會，建立內部性平事件處理機制。高市議長康裕成接見各界代表後表示，上屆議會曾4度提案失敗，未來將以「多元融合」擴大提案內涵，落實性平議題。

台灣人權促進會南部辦公室會同台灣同志家庭權益促進會、公督盟等團體舉辦聯合記者會。代表陳威竣指出，4月26日高市議員吳利成質詢內容出現恐同言論，恐加深同志汙名，讓同志處在而難過跟憤怒的情緒當中，不希望這種言論再持續發生。

記者會提出訴求，要求高雄市議會比照立法院、台南市議會成立性別平等委員會，定期舉辦性別課程，問政不再有「性別盲」。其次，建立議會內部的性平事件處理機制，處理申訴、調查及違反性平行為的決議，營造無性別歧視的議會氛圍。

議員張博洋、黃捷等議員聲援活動。張博洋說，2018 年台灣支持同性伴侶收養孩子的支持度只有5成左右，2022年已經到7成，另在同性家庭能不能把孩子養好的這個信任度也是從5成提高至7成，透過不斷的努力及說服，讓大家知道多元性別並不可怕，議員不該把少子化跟同婚做不當的連結跟掛勾。

黃捷表示，高雄市議會不該聽到上述駭人聽聞的言論及帶頭歧視，作為議員應該帶頭、擁抱帶頭包容多元性別、多元族群，不該在議會帶頭煽動仇恨；昨天立法院3讀通過，無血緣同婚可以共同收養，很可惜昨天消息公布後，這個社會還是有很多類似的歧視言論出來。

議長康裕成回應，目前議員湯詠瑜已提出成立多元融合小組提案，希望以多元融合主題，擴大提案內涵，推動超越性別、族群及年齡的真正平等；高雄市議會是包容的議會、也是尊重各種聲音的議會，將努力取得議會最大共識，消除阻力。

高市性別友善團體今早前往高市議會陳情，呼籲高市議會設立性別平等委員會。記者徐白櫻／攝影
高市性別友善團體今早前往高市議會陳情，呼籲高市議會設立性別平等委員會。記者徐白櫻／攝影

議員 同志 記者會

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