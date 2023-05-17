南台灣大旱屏北灌區拉警報 水利站抽水機頻出狀況忙搶修

南台灣遭逢大旱，屏北地區濁口溪水流量銳減，農田水利署屏東管理處高樹工作站今年3月發出低水位警報，屏北部分供灌溉用水的部分抽水機因水潤不足產生軸封及合銅磨損，電流隨之升高致電壓負荷過載燒毀，時值1期水稻抽穗用水高峰期，屏北灌區末端缺水灌溉尤其嚴峻，農民憂心忡忡，屏東處緊急搶修恢復供水外，也在萬丹鄉開鑿亢旱井抽水機，助紓解旱情。

農田水利署屏東管理處長黃信茗說，4月中旬起一波波鋒面為台灣帶來雨水，但僅及於中部以北，南部地區依舊不理想，嚴重缺水的屏北地區濁口溪水流量銳減，旱情逐漸擴大，部分抽水機卻因水位降低出水產生吞吐現象，造成抽水機水潤不足產生軸封及合銅磨損，電流升高過載燒毀，鹽埔、長治地區也相繼發生相同的損壞情形。

3月水利署召開水情會議，會議記錄指示相關單位可因水情情況採取相對應緊急措施，有鑑於屏北各灌區缺水嚴峻，屏東處緊急採購高揚程規格8台45HP沉水式抽水機，4月中召集各站長和相關單位主管召開水情會議，依據各站回報情況，再緊急採購10台高揚程沉水式抽水機、200支鍍鋅管、2000公尺電纜等應付緊急狀況，緊急吊修處理後恢復灌溉供水，解燃眉之急。

他說，屏北萬丹地區一直仰賴抽取高屏溪水灌溉，長期不雨加上去年降雨量僅為歷年平均值的40％，高屏溪水流量下降，抽水量不足，今年1月11日抽水廠開始運轉以來，灌溉期間全程採取2個灌區輪灌，但缺水量為近年之最，灌區末端缺水灌溉尤為嚴峻，萬丹工作站在萬丹圳第2抽水廠周邊開鑿3口5馬力亢旱井抽水機，抽取地下水注入蓄水池，可增加200CMH（每分鐘流過體積為1立方英呎之流量）水量，循原有水路輸往灌區供灌，有助紓解旱情，彌補1期水稻抽穗用水高峰期用水之需。