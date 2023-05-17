國民黨可望徵召侯友宜 陳其邁：市長就是好好做事情

國民黨預計今天下午公布總統徵召人選，外界預料將提名侯友宜代表國民黨參選總統；高雄市長陳其邁說，市長最重要工作就是好好做事情、把事情做好好，且每個人時間都是有限的。

陳其邁今天早上出席亞灣雲平台「微軟新創加速器」啟動記者會，會前媒體聯訪時被問及國民黨料將徵召侯友宜代表參選2024年總統，陳其邁說，徵召是國民黨內部事務，但自己認為市長最重要工作「就是好好做事情、把事情做好好」，讓市民滿意。

「侯侯做代誌」（好好做事情）是侯友宜口頭禪，侯友宜面對不少問題時皆以此句回應，陳其邁今天被問到對侯友宜可望代表國民黨參選總統時，也以「好好做事情、把事情做好好」回應。

陳其邁也說，一個人一天的時間都是24小時，都是有限的，未來選舉怎麼進行，要看民眾怎麼看，因民眾在民主時代裡就是頭家，自己不評論侯友宜選舉活動。

陳其邁也提及近年高雄與中央密切合作，解決產業、城市發展瓶頸，陳其邁說，過去長期以來重北輕南，對高雄來說，如何扭轉產業發展、城市發展瓶頸，這才是大家最關心的重點。