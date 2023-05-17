快訊

全球883人處死！2022世界死刑破紀錄，為何殺那麼多？

回應國民黨徵召侯友宜 郭台銘三大原則說明了

蘇迪曼盃／靠戴資穎開胡 中華隊拚逆轉勝

國民黨可望徵召侯友宜 陳其邁：市長就是好好做事情

中央社／ 高雄17日電

國民黨預計今天下午公布總統徵召人選，外界預料將提名侯友宜代表國民黨參選總統；高雄市長陳其邁說，市長最重要工作就是好好做事情、把事情做好好，且每個人時間都是有限的。

陳其邁今天早上出席亞灣雲平台「微軟新創加速器」啟動記者會，會前媒體聯訪時被問及國民黨料將徵召侯友宜代表參選2024年總統，陳其邁說，徵召是國民黨內部事務，但自己認為市長最重要工作「就是好好做事情、把事情做好好」，讓市民滿意。

「侯侯做代誌」（好好做事情）是侯友宜口頭禪，侯友宜面對不少問題時皆以此句回應，陳其邁今天被問到對侯友宜可望代表國民黨參選總統時，也以「好好做事情、把事情做好好」回應。

陳其邁也說，一個人一天的時間都是24小時，都是有限的，未來選舉怎麼進行，要看民眾怎麼看，因民眾在民主時代裡就是頭家，自己不評論侯友宜選舉活動。

陳其邁也提及近年高雄與中央密切合作，解決產業、城市發展瓶頸，陳其邁說，過去長期以來重北輕南，對高雄來說，如何扭轉產業發展、城市發展瓶頸，這才是大家最關心的重點。

陳其邁 侯友宜 國民黨

延伸閱讀

國民黨提名侯友宜？雲林地方：侯與地方派系疏遠是弱點

徵召後市政和選舉如何區隔？侯友宜：市政不會停歇

影／國民黨徵召侯友宜？陳其邁：不評論 市長要好好做事

侯友宜出線他憂關鍵在徵召後 謝國樑：沒團結不可能勝

相關新聞

六龜的美味邀約 山城輕旅行

晴朗初夏季節，山城六龜捎來美味邀約，蓮霧樹的枝頭掛著成熟果實，碩大艷紅彷彿掛滿紅鈴噹，拜訪農家品嚐胡椒雞和鮮採蓮霧，濃厚的人情味與田園之樂盡在六龜的五月天。

多團體要求高市議會設性平會 康裕成：將努力落實性平

今天是「國際不再恐同日」，數個代表性別友善團體上午前往高市議會開聯合記者會，呼籲高市議會成立性別平等委員會，建立內部性平...

南台灣大旱屏北灌區拉警報 水利站抽水機頻出狀況忙搶修

南台灣遭逢大旱，屏北地區濁口溪水流量銳減，農田水利署屏東管理處高樹工作站今年3月發出低水位警報，屏北部分供灌溉用水的部分...

野火不斷人力吃緊 高市消防局允諾今年可補52人

今年久旱不雨，山林野火件數多讓警義消疲於奔命，高市消防局統計，今年 1至4 月山林田野及雜草火災共計 462 件。高雄市...

生物製劑告別乾癬紅腫癢 屏東中重度患者就近可治療

屏東市37歲陳姓男子工作經常日夜顛倒，皮膚乾癢越抓越難耐，不小心就抓到破皮流血，在屏東求助無門，於是到高雄榮民總醫院治療...

通勤族捧場月票 跑百米搶單車

高雄399通勤月票上路未滿月，已吸引超過3萬人購買，熱門站點單車不夠用，通勤族被迫「跑百米」搶車，處境狼狽。議員質詢指許...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦