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高雄與札幌續簽觀光MOU 促重啟直航復飛

中央社／ 高雄17日電

高雄市觀光局與北海道札幌市經濟觀光局，近期簽訂觀光交流備忘錄（MOU），共同推廣台日兩地觀光旅遊相關產業，並努力重啟高雄、札幌直航復飛，促進雙方多元合作交流。

高雄市觀光局與北海道札幌市經濟觀光局，近期簽訂觀光交流備忘錄（MOU），將就運動、環境及交通等領域交流與合作，共同推廣台日兩地觀光旅遊相關產業，擴大兩市相互送客規模，提升台日友好關係。

此外，雙方也將持續商請航空公司及兩地旅行業者，努力重啟高雄、札幌直航復飛，促進雙方多元合作交流。

高雄市觀光局今天新聞稿表示，目前高雄與日本航線每週往返共計41班，包括華航、長榮、虎航等3個航空公司，計有東京、大阪、福岡、名屋4個定期航點及茨城1個包機航點。

觀光局表示，將協調中央民航局、航空公司及旅行業者等單位共同努力，推動札幌航點復飛，讓兩地的觀光交流合作更加緊密，並帶來更多觀光發展及產值。

觀光局長高閔琳說，台日一直保持友好交流，高雄位於台灣之南，與位在日本北方的北海道，剛好一南一北，氣候及景觀差異大，推薦高雄市民夏天可到札幌避暑觀光，也歡迎札幌市民冬天來高雄避冬，體驗高雄暖冬風情。

高閔琳說，高雄與札幌於2017年曾簽署為期3年的觀光交流備忘錄，後因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情因素，延至近期完成續簽，並將此次觀光交流備忘錄的期限調整為不限期，展現台日雙方共同推動觀光的堅定友好情誼。

依交通部觀光局統計，今年1至3月已有約14萬日本旅客來台，其中約2萬8000人入住高雄。觀光局表示，希望藉此次MOU簽訂，及包裝高雄新濱驛前、橋頭糖廠等日式景點對日行銷，吸引來高雄觀光旅遊。

觀光局 高雄市 日本

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