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野火不斷人力吃緊 高市消防局允諾今年可補52人

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市議員林志誠關切消防人力何時可補足，局長王志平允諾2025年可補足至中央編制人力。記者徐白櫻／翻攝
高雄市議員林志誠關切消防人力何時可補足，局長王志平允諾2025年可補足至中央編制人力。記者徐白櫻／翻攝

今年久旱不雨，山林野火件數多讓警義消疲於奔命，高市消防局統計，今年 1至4 月山林田野及雜草火災共計 462 件。高雄市議員林志誠今天在議會關切消防員人力不足問題。消防局長王志平表示，高市預算員額共增139人，近3年可補294人，扣除退休人力可增補200人力，預計後年可有較於充裕人力。

今年農曆年過後，旗山、美濃、杉林等地山林野火件數不斷，又因久旱未雨增加救災困難度，4月中旬內門野火更延燒6天之久。為因應層出不窮的山火件數，第一線人力吃緊，消防員累趴，引發怒火。

高市議會今起進行警消衛環部門質詢。市議員林志誠指出，今年因為氣候因素，久旱不雨，山林野火件數特別多，最近田寮、內門、燕巢泥火山又有火警，警義消救災吃緊，人力問題有無改善，義消誤餐費及救災設備也要重視。

消防局長王志平指出，高市消防人力去年開始有大幅提升，編制人員由1614 人增至1805人，預算員額由 1611人增加至1750人，共增加139人；申請中央人力今年增加52人、明年62人，2025年提報180人，所以這3年共會增補294人，另扣除退休人員可增200人，這是不小人力數量，預計2025年補足至中央編制員額1805人。

王志平說，未來會持續請市府擴編人力，當然愈多愈好，可以減輕同仁工作壓力與負擔。餐費部分，目前先用業務費支應，明年起會正式編列誤餐費。

此外，林志誠也建議依據議員選區重新調整四大隊與五大隊轄區。王志平說，各大隊轄區規畫是考量整個救災交通、人口平均分配，避免失衡造成負擔不平均，組織變革影響層面大，須審慎思考。

議員 消防員 內門

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