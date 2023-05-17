生物製劑告別乾癬紅腫癢 屏東中重度患者就近可治療

屏東市37歲陳姓男子工作經常日夜顛倒，皮膚乾癢越抓越難耐，不小心就抓到破皮流血，在屏東求助無門，於是到高雄榮民總醫院治療，經屏東榮民總醫院皮膚科吳介山醫師診斷，是中重度的乾癬病患，協助申請健保的生物製劑新療法，經2個月的治療即有明顯改善，後續只要在屏東就可以定期回診治療，不須再前往高雄，省去舟車勞頓之苦。

屏東榮民總醫院皮膚科主任醫師吳介山說，乾癬是因為自體免疫失調所引起的，慢性反覆發炎的皮膚疾病，常會困擾病人一輩子。而乾癬的成因很多種，主要是因為自體免疫失調，與遺傳、環境因素有關；在臨床上以紅斑鱗屑的病灶為主，從頭皮到腳底甚至連指甲及關節都可能會侵犯到，最常見的是板塊型的尋常性乾 癬，其它如雨滴狀乾癬、反轉型乾癬、膿泡型乾癬和全身大範圍侵犯的紅皮性乾癬，局部或大面積的紅腫脫屑常造成病患乾癢不適，也會影響美觀與人際社交關係。

他說，傳統上中重度的乾癬除了外用藥物治療外還需要口服的藥物或者是光照治 療來加強療效，若還是無法改善可以採用生物製劑來治療皮膚乾癬，它不用經過肝腎代謝，適用性較廣也較安全，臨床療效上效果比傳統藥物好；使用傳統藥物，病人連續3個月接受治療，約有50%病人得到75%的改善，使用最新的生物製劑，75%可得到 90%的改善，甚至有些在1周內便有明顯成效。

他說，乾癬病人如果自費接受生物製劑治療，每年約 50萬元的藥物開銷，目前健保有條件的開放給中重度的乾癬病患使用，需要經過照光治療與兩種以上口服藥劑治療各使用3個月仍不見症狀好轉，由醫師評估疾病嚴重度 (PASI)仍達10分以上才有符合健保給付申請的資格，只要病人符合健保申請的規範，醫院都會主動協助病人申請。

陳姓患者經經醫師評估疾病嚴重度(PASI)高達18 分，高雄榮總皮膚科團隊決定幫忙申請健保的生物製劑來治療，經過2個月的治療總共施打5次針劑，病灶有非常明顯的改善，後續只要持續治療及調整好生活作息，就能維持正常的皮膚狀況。

吳介山提醒，乾癬是無法根治的皮膚疾病，遺傳是沒辦法改變，因此 要從環境因素做調整，壓力、情緒、睡眠品質不良、晝夜顛倒的生活方式都有 可能造成乾癬的惡化和復發。有些病患誤信偏方，食用提升免疫力的巴西蘑菇 或靈芝這類補品，不但對乾癬治療無效，更有可能產生惡化效果，食用任何保 健食品前應與專業醫師諮詢，才不會花錢受罪又傷身體。