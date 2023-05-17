藥商疑收款沒出貨 百餘家藥局受害

高雄一家代理多家品牌藥品的生技公司，負責人疑似跳票落跑。高雄市議員李雅靜說，已有150多家受害藥局出面陳情、受損金額達5千萬元，被害藥局多是社區型藥局。高雄市刑警大隊表示，已主動介入偵辦。

高雄市藥師公會理事長張盈棠說，這家生技公司代理很多藥廠的知名品牌藥品，藥局與該生技公司交易方式，多採預付款方式，藥局先開立支票給對方，再由生技公司出貨給藥局。

張盈棠說，該家生技公司明知財務狀況不佳，卻以藥品即將漲價為由，誘使下游藥局簽約買藥、繳款。截至5月15日，有142家藥局回報受害，不少藥局損失僅幾萬元、不願回報，整體損失至少5000萬元。

高雄市衛生局主秘廖哲宏說，近日有派人前往該公司及倉儲稽查，發現大門深鎖、無人回應，衛生局認定廠商規避檢查，將依藥事法開罰3萬至200萬元；該公司負責人具藥師身分，衛生局會進行相關藥師懲戒。