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拒輸水高雄 里港撤11口抗旱井

聯合報／ 記者張已亷／屏東報導

南台灣逢大旱，南水局在高屏溪沿岸鑿抗旱水井，未知會地方引起反彈，縣長周春米昨在議會專題報告指里港地區14口水井現已撤除11口，地方要求剩餘3口須盡速撤離。因用水短缺，不少鄉親自行鑿井卻面臨缺工窘境，有村長表示，農民只能枯等天降甘霖，希望相關單位能協助。

近年無颱風侵台補充島內水量，南部水庫蓄水量比2年前百年大旱同期更低，經濟部今年3月成立「旱災中央災害應變中心」，南水局依據2023年穩定南部供水抗旱計畫，在荖濃溪、旗山溪河流口，里嶺大橋附近上游鑿14口井，動工前未知會地方，里港上百名鄉親抗議要求停工。

縣議會昨安排「鑿設抗旱井引發里港民眾抗爭後續因應處理」專題報告，周春米重申「誓死維護鄉親用水」，為化解地方疑慮，經中央與地方協商決議停工既有14口井，後續不再增鑿，現已撤除11口，皆無取水輸送高雄。另高屏地區用水以河川表面水為主，近日鋒面帶來降雨，高屏溪川流量從5.0cms提升至10cms左右。

里港鄉中和村長胡益名說，撤除抗旱水井讓鄉親放下心中大石，剩餘3口應盡速移除，盼未來別再有類似情形。胡也說，近期接獲不少村民陳情，指農業灌溉、民生用水抽不到水，水車僅能應付家用，希望相關單位介入協助。

抗旱 高屏溪 周春米

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