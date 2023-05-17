通勤族捧場月票 跑百米搶單車

高雄399通勤月票上路未滿月，已吸引超過3萬人購買，熱門站點單車不夠用，通勤族被迫「跑百米」搶車，處境狼狽。議員質詢指許多YouBike站點一車難求、QR Cord虛擬卡驗票機常失靈、購票流程對長輩不友善，要求檢討缺失。交通局長張淑娟說，將增千輛單車、新設300站點，並檢視調度機制，以滿足供需。

記者觀察高捷紅線巨蛋站周邊YouBike站點在周末、上下班尖峰時段，借車熱度非常高，不少人擔心借不到車，50公尺外開始小跑步，只為先搶先贏。

有市民抱怨說，鄰近捷運站借車點上下班時段車輛格外搶手，曾目睹有人快跑搶車，氣氛有些緊張，深怕速度太慢就來不及。

市議員許采蓁說，399月票受通勤族青睞，希望交通局保證至少可以推動5年，尖峰時段YouBike出現車輛不足困境，有人光找車要走3、4個路口，等同走路抵達目的地，便民有改善空間。

張淑娟表示，通勤月票經費來自行政院促進公共運輸計畫特別預算，為期3年，各地方政府都在問3年後怎麼辦，交通部有承諾，若績效好會研擬納入公共預算編列。

缺車問題如何解，張淑娟說，高雄市YouBike有1200站、9千多輛車，交通局已提報計畫，會再增300站、1千輛車，增加前會先透過後台掌握哪些地方會空站或爆站，以利調度。

高雄市交通局4月27日推市區399通勤月票，捷運、公車、輕軌、渡輪及YouBike前30分鐘無限次使用，另適用公車式小黃及幸福共享高雄GO。

交通局統計，已有3.4萬人購買，推出後使用月票人次增3倍。

市議員陳慧文說，使用者反映掃碼易失敗，機台穩定度不夠。市議員張博洋、鄭孟洳指，399月票實體卡掛失，要親自到美麗島站才能解鎖綁新卡，舊卡金額無法移轉，忽視用戶權益。市議員李雅芬說，有民眾反映申辦月票竟花超過3個小時才綁定成功，流程太複雜。張淑娟允諾，各項系統問題，會持續改善。