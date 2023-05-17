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防陸船越界 海巡特勤隊進駐東引
夏季海象平穩，中國大陸小型快艇蠢蠢欲動，海巡署派遣「海巡特勤隊」進駐東引方城，至少為期1周，馬祖海巡隊增派1艘「近岸多功能艇」（CP艇）與特勤隊共同巡弋，越界捕魚就依法帶案扣回。
東引民眾表示，因為捕魚作業區重疊，海象好時，常有大陸漁船到禁限制水域捕魚，漁民感到困擾。東引鄉長林德建也說，海象好時會有大陸漁船越界捕魚，有些甚至做些不法行為，如電魚手法等，不僅影響東引民眾生計，也破壞生態。
馬祖海巡隊表示，隨時序進入夏季海象平穩，中國大陸小型快艇蠢蠢欲動，艦隊分署、偵防分署、金馬澎分署協同作業，即起派遣我國「海巡特勤隊」進駐東引地區。
馬祖海巡隊指出，「海巡特勤隊」有別於人民印象中顯眼「亮橘色」制服的海巡人員，特勤隊穿著象徵隱密、紀律的黑色特勤服。馬祖海巡隊增派1艘「近岸多功能艇」（CP艇）與特勤隊共同巡弋東引，CP艇航速達45節（每小時83公里）以上，在海上具有速度的絕對優勢。這次特勤隊至少進駐1周以上，且會視海域狀況機動調整，特勤人數涉及攻堅任務暫保密。
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