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體驗旗津人生活故事 錦繡老屋翻新免費參觀

中央社／ 高雄16日電

高雄市旗津老街的文正巷內，一座走過逾70年莊家老宅「錦繡」，歷時1年餘整修完成。歡迎對閩式建築庭園有興趣民眾，到旗津吃海鮮時順道探訪，體驗老旗津人的精彩生活故事。

依高雄市都發局社區營造科資料，位於旗津區文正巷78號的「錦繡老屋」，前棟興建於民國40年為磚木造2樓建物，後棟則建於51年的加強磚造2樓建物。是一棟2層樓洋房，2樓立面的女兒牆上的「錦繡」堂號是洗石子的工法，紅瓦、馬背、雨批為閩式建築元素，2樓陽台的瓶形矮欄和屋內的線板則是日式裝飾風格，天花板桁架和樓梯都是木料，值得保存。

屋主莊先生透露，進入修復階段才是挑戰，前棟牆體結構為咾咕石和磚造，修復牆面時內外牆面的灰泥都要打除重新施作，找不到過去的六角磚，就自己去剪出來。為的就是要把那份「古早味」找回來。修復老建築的工法較為複雜，現今許多工班師傅無法承接施作。

得知文化部有補助案後向都發局申請補助案，經都發局的全力協助，終於能一圓屋主人生最大夢想，復刻兒時回憶，也讓老房子有了新生命。

都發局表示，老房子是都市發展的活見證，表現出各個時代獨特的工藝技術及文化內涵，不僅是都市記憶有形資產，更是現代化街區所無法取代的文化價值。基於保存與再生理念，文化部啟動「私有老建築保存再生計畫」讓具有潛在資產的私有老建築得以再生。

都發局長吳文彥說，市府自107年受文化部委託，協助具潛在資產的老建築申請補助，目前已完成7間老屋修繕，全力協助讓高雄老屋回春，旗津區存在有許多無價資產老建築，這些見證高雄變遷且具有豐富人文底蘊的無價資產需加以保存。

都發局今天新聞稿表示，莊家老宅「錦繡」在家族保存文史理念支持下，以及高市府都市發展局協助申請文化部補助，透過傳統工匠老師傅的巧手，歷時1年餘整修完成，免費開放電話預約參觀。有興趣參訪民眾，可自行與屋主(0930802600)聯繫預約參觀時間，或撥打專線07-3373527有專人說明。

建築 資產 文化部

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