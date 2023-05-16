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高捷黃線2都市計畫 內政部都委會審議通過

中央社／ 高雄16日電

高市府配合高捷黃線提出2項都市計畫變更案，今天獲內政部都委會審查通過。市府捷運局表示，都市計畫變更通過後，更加全面推動黃線建設工程執行，盼能於117年完工通車。

高雄市政府捷運局新聞稿表示，內政部都市計畫委員會今審查高市府所提報、配合高捷黃線推動的「變更鳥松（仁美地區）都市計畫」及「變更澄清湖特定區主要計畫」2案都市計畫變更，均獲內政部都委會審議通過。

捷運局表示，高捷黃線去年3月21日正式獲行政院核定後，辦理招標發包作業，於去年10月31日辦理捷運黃線YM01標機廠統包工程動土典禮後，機電標、軌道標均已發包並同步辦理機廠細部設計及都市計畫變更作業。此外，也配合辦理黃線Y1機廠範圍內的鳥松區第三公墓及周邊墳墓遷葬作業，目前已完成99.93%。

黃線全長22.91公里，共設置23座車站，可聯結紅、橘線、輕軌、台鐵等4條運輸系統。在都市計畫變更通過後，更加全面推動黃線建設工程執行，盼如質如期在民國117年完工通車，打造大高雄地區30分鐘生活圈。

此外，高雄市財政局今天也發新聞稿表示，內政部都委會今天也審議通過「左營高鐵科技之心」基地都市計畫案，將引入北高雄三鐵共構站區全新商業機能。

財政局表示，市府因應半導體產業S廊帶計畫及台積電進駐楠梓產業園區，所衍生相關商辦、會展及交通轉運等服務性設施需求。「左營高鐵科技之心」向北串聯S形產業廊帶、向南延續市區商業發展。

財政局長陳勇勝說，此案基地位於左營高鐵站西側，全數為公有土地，面積約2.4公頃，由市府辦理都市計畫變更為商業區、公園用地、停車場用地，並採公辦都市更新方式開發，預估開發量體達7萬多坪。都市計畫變更案獲得中央審議通過，對於北高雄門戶再塑及地方發展具有指標性意義，財政局已研擬招商計畫，預計下半年公告公開徵求實施者，歡迎各界踴躍投資。

都市計畫 捷運 內政部

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