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台22線學生交通意外頻傳 學生：不想成意外犧牲者

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導
用路人紅綠燈前搶快，容易發生交通危險。記者古和純／攝影
用路人紅綠燈前搶快，容易發生交通危險。記者古和純／攝影

高雄市議員李雅芬今天以失去讀大學堂弟的切身之痛，建議市府在學園線捷運興建前，應開闢台22線上的學園專線公車。對此，交通局回應，正著手評估現有7號公車路線是否延伸，今天有台22線上的大學生提到，上學路線太危險，就怕成為路上無辜的犧牲者。

「台22線已多次調整，用路人本身素質，也影響很大。」高雄楠梓區清豐里長戴佑東語重心長地說道，久居民眾都知道台22線鄰近燕巢、楠梓交流道的路段，大型車居多且車速快，尤需謹慎行駛，不過，據就長期觀察，戴認為，附近不少學校的大學生騎乘機車過於心急搶快，不免險象環生。

記者今天下午在高科大門前直擊，李姓大三生指出，無論是學府路或是創新路的校門口，用路人搶快常是主要事故因素，但這些地點不僅車流量太大，以學府路來說，附近多工程施作，不少砂石車經過，有時閃避不及，就可能發生意外。

而台22線樹德科大前，王姓大三生提到，雖校門前有機車專用道行駛，但騎往義大方向後段，就沒有明顯的機車專用道，在車流量大時，騎車不免心驚膽跳，就怕自己成為交通意外中的犧牲者。

據樹德科大校安中心統計，近五年來，台22線校內學生不幸發生A1死亡車禍有5件，重傷車禍有36件，而以220起機車事故為最多，且多數為大一新生。

台22線上有義守大學醫學院、樹德科大、高雄科大燕巢校區、高雄師大等4所大學分校，其中，樹德科大主要校區就位在路段上，學生數多出各校至少4倍，對於學生交通安全尤其不敢大意。

「捷運紫線學園線的需求，多年前就向交通局提出了。」樹德科大學務長顏世慧指出，為保障師生通勤安全，校方積極鼓勵師生多使用大眾交通工具，減少行車意外發生，且自2015年起，即開放讓公車駛入校園，倡議「學園專車」施行。

顏世慧指出，校方透過數據研討，發現大一生因剛拿到駕照，行車應變能力不足外，起初對於學校周邊路線，也較無概念，因此是發生交通事故的最大族群。

「不要在大一就買機車給孩子」顏呼籲家長，可先讓大一生使用大眾交通工具通勤、住校或在校內打工，藉此不僅能減少交通意外發生，也能增加孩子在校與師生交流的機會。

至於，高科大指出，校方定期都會向學生進行校園周遭交通安全宣導，對於，台22線大學城的交通問題，校方樂見市府議會協助提升安全品質。

樹德科大自2015年起，為了學生路上安全，開放讓公車慢速駛入校園。記者古和純／攝影
樹德科大自2015年起，為了學生路上安全，開放讓公車慢速駛入校園。記者古和純／攝影
樹德科大為保障學生交通安全，老早就開始倡議施行「學園專車」。記者古和純／攝影
樹德科大為保障學生交通安全，老早就開始倡議施行「學園專車」。記者古和純／攝影
當地里長認為，用路人行車態度蠻橫不禮讓，是造成交通意外的原因之一。記者古和純／攝影
當地里長認為，用路人行車態度蠻橫不禮讓，是造成交通意外的原因之一。記者古和純／攝影
台22線高科大燕巢校區附近，有些彎道較為危險，路上皆有號誌警示提醒用路人減慢速度。記者古和純／攝影
台22線高科大燕巢校區附近，有些彎道較為危險，路上皆有號誌警示提醒用路人減慢速度。記者古和純／攝影
高科大學生認為，校門口附近車流量大且車速快，易造成事故發生。記者古和純／攝影
高科大學生認為，校門口附近車流量大且車速快，易造成事故發生。記者古和純／攝影
高科大學府路校門口這一側，有不少工程施作，砂石車出入頻繁，有學生認為行車較不安全。記者古和純／攝影
高科大學府路校門口這一側，有不少工程施作，砂石車出入頻繁，有學生認為行車較不安全。記者古和純／攝影

公車 捷運

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