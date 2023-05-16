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北高雄產業園區招商5月19日登場 第1區啟動申租

中央社／ 高雄16日電

位於岡山的北高雄產業園區上個月動土後各方詢問不斷。高市經發局今天表示，25.82公頃產業用地劃分4區、由南向北逐一開發，招商說明會將於19日登場，同時第1區啟動申租。

經濟部工業局因應台商回台及地方產業設廠用地需求，核定岡山設置北高雄產業園區，將25.82公頃產業用地劃分4區、由南向北逐一開發，4月22日舉辦動土典禮後詢問電話不斷。

高雄市政府經濟發展局今天表示，為協助廠商快速掌握園區動態，工業局將於5月19日在岡山文化中心舉行招商說明會，介紹整體園區及申租方式，歡迎業者踴躍參與。

經發局長廖泰翔說，高雄扣件、金屬等重點產業在北高雄形成完整聚落，周邊產業用地漸趨飽和，工業局開發的北高雄產業園區總面積42.87公頃，產業用地25.82公頃，只租不售。

其中，最南端第1區6.53公頃土地已於5月5日公告申租，提供金屬製品、電子零組件及機械設備製造等廠商進駐，解決產業用地需求，引進「低碳、低污染、就業機會高」產業為主軸，兼顧環保與經濟發展。

依經發局資料，北高雄產業園區距國道1號高科交流道、岡山交流道均為15分鐘車程，西側臨近省道台19甲線交通便利，並規劃綠地、公園、生態滯洪池等公共設施，預計民國115年底完成整體園區開發。

園區公告申租2年內凡符合台商回流方案廠商享有優先承租權，有意投資業者把握機會。相關詳情至園區官網https://nkip.com.tw或電07-963-8893。

岡山 台商

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