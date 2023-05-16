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YouBike 2.0進駐大鵬灣 單車出租業者樂見餅做大
屏東大鵬灣國家公風景區是台灣西南沿海最大的囊狀潟湖，擁有獨特潟湖和紅樹林生態資源，也是台灣十大自行車經典車道之一，東港民宿業者羅博原去年標下鵬管處單車出租站後，縣府日前再引進YouBike 2.0進駐大鵬灣，租車生意受到影響，外界為羅叫屈，羅博原笑說，樂見藉此把餅做大、吸引更多人來大鵬灣享受慢騎單車。
大鵬灣環灣自行車道全長11.7公里，鵬管處打造為為獨立自行車道，沿潟湖而行，沿途景色優美、海天一色、路況良好、行車安全，慢遊騎乘一圈約需2小時，再結合周邊鄉鎮的人文生態與美食小吃景點，與大都市的「都市自行車道」系統相較，視覺更開闊、心情更輕鬆，更貼近樂活精神。
2019年，東港大鵬灣遊一區在BOT業者退場後，外地遊客面臨無單車可租的窘境，鵬管處與BOT業者仲裁案告一段落、重新啟動國際休閒特區招商後，這條曾被票選為全台十大自行車道的環灣自行車道，因羅博原拿下大鵬灣單車站經營權，不讓遊客敗興而歸，YouBike 2.0日前進駐大鵬灣先設置2個站點後，羅博原坦言，租車生意受到影響，但樂見其成。
羅博原說，出租單車賺錢不是他標下大鵬灣單車站的初心，推動單車遊程才是他的出發點，單車站與YouBike 2.0的市場定位及客群不同，不但不用擔心市場被搶，反而藉此把餅做大，讓更多人藉由單車漫遊賞遊潟湖景緻，碧海藍天、自然生態濕地景觀、漁村風情、宗教人文等特色；7月單車站周年，屆時將與觀光業者合推闖關模式的單車遊程，讓遊客騎進東港、深度認識東港之美。
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