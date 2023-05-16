國中生研究短尾水螳螂獲獎 愛養守宮水母與蝴蝶

高雄市光華國中學生林宇洋、吳芝綺喜歡小昆蟲，家裡養了守宮、水母與蝴蝶等生物，研究「水中的間諜-短尾水螳螂的習性探討」，獲得高雄市63屆中小學科展生物組第二名。學生吳振佑、謝沂宸與蔣宜彣，以「和與積相等的數字關係」為題，拿下數學組的「探究精神獎」。

林宇洋與吳芝綺從幼兒園開始就有共同嗜好，尤其對生物、昆蟲的喜愛。兩人在這方面的投入，遠遠超出其他同齡者，除了基本的狗與倉鼠，還養過蛇、蝴蝶、守宮、水母、蟋蟀、刺蝟，這些在他人眼中少見或有些奇怪的生物，都是兩人從小呵護過的可愛「伴侶」。

吳芝綺說，小時候父母親因認為她無法全心照顧生物，更擔心寵物走後無法承受那傷痛，因此不贊同她飼養。但在偶然的契機下養了小狗，接下來就一發不可收拾，開始養了很多意想不到的生物。

林宇洋在房間裡飼養「守宮」、水母與蝴蝶等，他說，除了自己以外，全家其實都害怕昆蟲類生物，父母親雖然沒有明確反對，但見他對昆蟲愛好堅持，父母現現在也相當支持。在校外前輩指點下，他認識到了「短尾水螳螂」這特殊生物，於是決定以此為主題進行研究。北到嘉義、南至屏東，宇洋利用假日到南部各縣市，蹲點探訪「水螳螂」的棲息地與生態樣貌。

兩人花了七個多月，合作完成紀錄及報告。研究發現水螳螂遭到干擾會裝死，之後潛伏快速抓住獵物進食；進食時會用捕捉足抓住獵物，再用刺吸式口器刺入並注入消化液後吸食，交尾時仍可繼續進食，平均壽命可超過9個月，會依照周圍的環境是否有光而改變體色。由於水螳螂大多生活在無汙染之處，未來也適合探討水螳螂能否變成一種環境指標性生物。