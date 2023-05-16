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台日文教與農漁交流 屏東里港鄉與鹿兒島簽備忘錄

中央社／ 屏東縣16日電

屏東縣里港鄉與日本鹿兒島縣曾於市今天簽署國際交流促進備忘錄，未來雙方將從教育交流與學校互訪，擴展至觀光與農漁產品等各領域合作，並透過雙方實地參訪，強化情感。

今天備忘錄簽署儀式由屏東副縣長黃國榮、里港鄉長徐國銘、日本鹿兒島縣曾於市長五位塚剛、里港鄉民代共同與會，台北駐大阪經濟文化辦事處福岡分處長陳銘俊則透過視訊越洋共同見證。

黃國榮會中表示，見證這重要歷史時刻，期待與日方情誼持續緊密、長久友好，並歡迎更多海外人士到屏東旅遊觀光，體驗屏東美好。

黃國榮指出，里港鄉素有屏東「花果天堂」美譽，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻期間，縣府團隊曾募集醫療物資協助日本鹿兒島縣，而搭起雙方友誼橋樑，促成友好關係；鹿兒島縣位於日本九州最南端，主要產業以農畜牧為主，和屏東縣產業類型有共同之處。

黃國榮表示，今天雙方簽署備忘錄是好的起點，未來雙方將從教育交流與學校互訪，擴展至觀光與農、漁產品等各領域的實質互惠合作，並透過雙方實地參訪，強化兩地情感。

曾於市長五位塚剛表示，今年1月間率訪問團造訪里港鄉，彼此留下深刻好印象，鹿兒島的和牛不論品質與數量皆是日本數一數二，希望未來屏東、日本都能有更全方位的實質交流。

里港鄉長徐國銘說，鹿兒島縣曾於市畜牧業及農業發達，並擁有山區獨特魅力，希望日後雙方加強互訪，並能在教育、文化、觀光及產業等不同領域進一步合作交流，以地方連結國際。

屏東縣 日本

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