澎湖珊瑚礁復育添喜訊 珊瑚海洋花園首見集體產卵
時序正值珊瑚產卵季節，澎湖縣政府在馬公鎖港杭灣海域打造的「珊瑚海洋花園」，也在15日夜間產下許多的粉紅珊瑚卵，猶如繁星點點，見證珊瑚復育有成。
澎湖縣政府表示，澎湖珊瑚生態多樣性高，且孕育豐富海洋資源，但近年因氣候變遷及人為因素，珊瑚資源量急遽下降，水產種苗繁殖場自2016年起，在馬公杭灣及各海域進行珊瑚礁人工復育工程，採用珊瑚分枝無性生殖培育珊瑚幼株，再以人工移植礁將珊瑚株植入適當海域，活絡海洋產業。
農漁局表示，鎖港杭灣「珊瑚海洋花園」是人工復育珊瑚礁最具代表性海域，也成為澎湖最具生態旅遊景點。復育區裡珊瑚礁15日夜間，經與縣府合作潛水業者首度紀錄到集體產卵，如夜空下繁星點點，見證人工復育珊瑚礁已有孕育下一代能力。
澎湖目前正進入珊瑚產卵旺季，其中澎湖馬公青灣、西嶼竹灣、七美臥牛海岸線沿岸珊瑚礁，都自5月起陸續產卵，杭灣人工復育「珊瑚海洋花園」也加入產卵行列、澎湖海域珊瑚礁產卵，將持續至7月左右。
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