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不只試養30天 高雄動保處擬開辦訓犬課 助飼主一臂之力

聯合報／ 記者王慧瑛／高雄即時報導
高雄市動保處秘書郭明欽對訓犬有一套，動保處擬推出犬隻行為訓練課程，幫助飼主更理解狗兒，降低棄養率。記者王慧瑛／攝影
高雄市動保處秘書郭明欽對訓犬有一套，動保處擬推出犬隻行為訓練課程，幫助飼主更理解狗兒，降低棄養率。記者王慧瑛／攝影

養狗過程有苦有樂，如何更理解狗兒內心世界，進而建立默契，是許多飼主想望，使得訓犬風氣愈來愈夯。高雄市動保處有幾位獸醫具犬隻行為訓練專長，動保處正思考開辦訓犬課，讓狗兒學習生活常規，也能聽懂飼主指令，減少飼養過程挫折感，有助降低棄養率。

高雄市動保處在壽山、燕巢2處動保關愛園區收容近800隻浪犬，為降低收容壓力，另與6至8處民間狗場建立夥伴關係，多管齊下推動認養。

動保處長葉坤松說，收養取代購買觀念有提升，飼養過程難免遭遇挑戰及考驗，例如狗兒出現重大疾病、家人反對等因素，與其讓狗兒被棄養，不如建立試養機制，高雄市從5月起推出「相遇~相識30暨寵物保險補助活動」，給予30天磨合期，試養期內若實在難以繼續照顧，可將動物交還園區，動保處會繼續媒合認養人。

調教出有教養的狗兒，是飼主共同心願，對新手飼主來說，如何與狗相處，幫助狗兒在學習黃金期建立生活常規，常要花費一番功夫。坊間有不少訓犬場所，協助矯正狗兒行為，但費用不低，高雄市動保處正思考要開辦犬隻行為訓練課程，協助飼養浪犬的飼主，一來增加收養浪犬誘因，也能降低後續棄養機率，創造多贏。

「我們來當飼主的神隊友！」葉坤松說，養毛小孩有陪伴作用，如何當個好主人，確實有不少要克服及學習之處，動保處設法增加更多誘因及資源，助飼主一臂之力。

不只有試養期，凡飼養35公斤以上成犬、收容年紀2歲以上犬隻或由收容所選定的特定犬隻，就能獲得最高3000元寵物險補助，減輕飼主荷包壓力。

高雄市動保處團隊有不少人具備獸醫資格，各有擅場，處長葉坤松、副處長段奇漢、秘書郭明欽都有獸醫背景，葉坤松常親上第一線協助犬隻結紮，多年來累計結紮總量逾1千隻，功力純熟老練。

高雄市動保處秘書郭明欽對訓犬有一套，動保處擬推出犬隻行為訓練課程，幫助飼主更理解狗兒，降低棄養率。記者王慧瑛／攝影
高雄市動保處秘書郭明欽對訓犬有一套，動保處擬推出犬隻行為訓練課程，幫助飼主更理解狗兒，降低棄養率。記者王慧瑛／攝影
高雄市動保處秘書郭明欽對訓犬有一套，動保處擬推出犬隻行為訓練課程，幫助飼主更理解狗兒，降低棄養率。記者王慧瑛／攝影
高雄市動保處秘書郭明欽對訓犬有一套，動保處擬推出犬隻行為訓練課程，幫助飼主更理解狗兒，降低棄養率。記者王慧瑛／攝影
高雄市動保處團處長葉坤松（中）、副處長段奇漢（左）、秘書郭明欽都有獸醫背景，3人常親上第一線協助犬隻結紮、注射疫苗。記者王慧瑛／攝影
高雄市動保處團處長葉坤松（中）、副處長段奇漢（左）、秘書郭明欽都有獸醫背景，3人常親上第一線協助犬隻結紮、注射疫苗。記者王慧瑛／攝影
高雄市動保處長葉坤松說，養毛小孩有陪伴作用，如何當個好主人，確實有不少要克服及學習之處，動保處設法增加更多誘因及資源，助飼主一臂之力。記者王慧瑛／攝影
高雄市動保處長葉坤松說，養毛小孩有陪伴作用，如何當個好主人，確實有不少要克服及學習之處，動保處設法增加更多誘因及資源，助飼主一臂之力。記者王慧瑛／攝影
高雄市動保處長葉坤松（左）、副處長段奇漢都有獸醫背景，2人常在假日參與狗兒結紮活動，持續發想更多方案，要提高認養率。記者王慧瑛／攝影
高雄市動保處長葉坤松（左）、副處長段奇漢都有獸醫背景，2人常在假日參與狗兒結紮活動，持續發想更多方案，要提高認養率。記者王慧瑛／攝影

高雄市 獸醫 棄養

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