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養殖午仔魚、白蝦納入漁產品保險 農業金融局：高雄率先試辦

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
農業金融局將午仔魚及白蝦，新增納入漁產品保險，漁民只需負擔1/4保費就有完整保障，明年初將先在高雄地區率先試辦。圖／讀者提供
農業金融局將午仔魚及白蝦，新增納入漁產品保險，漁民只需負擔1/4保費就有完整保障，明年初將先在高雄地區率先試辦。圖／讀者提供

立法院經濟委員會昨日到高雄考察，在立委邱志偉爭取下，農業金融局將午仔魚及白蝦，新增納入漁產品保險漁民只需負擔1/4保費就有完整保障，預計今年底完成規劃作業，明年初將先在高雄地區率先試辦，試辦成效良好將會拓展到其他縣市。

邱志偉說，高雄的漁產養殖區域主要集中在茄萣、永安、彌陀三區，靠海的三區養殖漁業，容易受到寒害及強降雨影響造成漁民損失，目前虱目魚、石斑魚等多數漁民的養殖魚種都已經有相對應保單可以投保，加入午仔魚及白蝦後，對漁民的保障將會更完整。

在高雄湖內區養殖白蝦的陳姓漁民說，白蝦不容易養殖，有時遇到低溫，蝦子很容易死亡，政府把白蝦納入漁產品保險，可以幫助漁民減低損失，但漁民可能覺得麻煩或不了解細節而不願投保，政府應該要多對漁民說明。

農金局說，農業保險自104年首度推出高接梨保單後，品項逐年增多，目前共有27種品項、42張保單，保單類型包括實損實賠型、政策連結型、收入保障型、氣象參數型及區域收穫型。

其中養殖水產類都以氣象參數型為主，當氣溫低於10度持續10小時以上，或連續48小時累積降雨達520毫米以上，將會分別啟動低溫參數型及降水量參數型保單理賠作業，保戶漁民可依保單約定的賠付比例申請理賠。

農金局指出，午仔魚主要養殖區域為高雄及屏東，其中高雄較容易受到寒害影響，屏東也曾有過豪雨致災申請救助的案例；白蝦主要養殖於嘉義以南至屏東，主要受災因素為水質變化。目前農金局已經分別委託富邦產險及臺灣產險，針對午仔魚參照虱目魚低溫保險、白蝦降水量養殖水產保險展開規劃，預計今年底將完成規劃作業。

農金局表示，保費的部分農委會將會針對投保漁民提供1/3的補貼（每公頃上限9萬、每戶上限13.5萬），另外高雄市政府也會補貼5/12的保費，漁民只要負擔1/4的保費就有完整的保障，讓漁民因天氣變化產生的風險降低，收益將更有保障。

午仔魚及白蝦將納入漁產品保險，減低漁民養殖風險。圖／讀者提供
午仔魚及白蝦將納入漁產品保險，減低漁民養殖風險。圖／讀者提供
立委邱志偉昨天安排立法院經濟委員會到高雄考察，爭取將午仔魚及白蝦，納入漁產品保險。圖／讀者提供
立委邱志偉昨天安排立法院經濟委員會到高雄考察，爭取將午仔魚及白蝦，納入漁產品保險。圖／讀者提供

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