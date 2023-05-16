電費飆漲 高捷擬調高衛武營6號出口維管費爆爭議

高雄捷運橘線衛武營站6號出口維管費由三方支付，高捷公司受委託管理。考量5年未調整費用，今年高捷公司有意調漲，外傳衛武營國家藝術中心傳出反彈，甚至可能封閉出入口。兩單位說，維管費尚未定案，今天下午將開會協商，會以市民權益為最大考量，不可能封閉出入口。

橘線興建之初，衛武營都會公園站僅規畫1-5號出口，後由文化部出資增蓋6號出口與地下連通道，2017年12月無償撥予捷運局，這個出口距離衛武營國家藝術中心最近。6號出口含1座樓梯、2座電扶梯及1座無障礙電梯，最近高捷公司有意將維管費用由一年120萬元調整至175萬，漲價幅度引發討論。

高捷公司指出，6號出口與地下連通道由高捷公司、捷運局及衛武營國家藝術中心三方共同出資維護、保養，近年人工及電費成本大增，光電費就漲35％，盼能合理反映成本，尚未定案無法透露金額。

衛武營國家藝術中心營運副總監黃國威指出，6號出口方便民眾來衛武營，也能確保安全，所以沒有封閉通道的想法；內部確實有討論過費用調漲一事，衛武營的立場是希望盡量在合理範圍內，這個還在討論中，沒有特別的想法，將持續協商。

高捷強調，不可能封閉聯絡通道，一定以民眾的使用為優先，目前的使用狀況都是正常良好，漲價一事仍在三方討論中。