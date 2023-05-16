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劉陳昭玲請辭議長 澎湖議會審慎研議

中央社／ 澎湖縣16日電
澎湖縣議長劉陳昭玲(中)涉入貪汙案，被收押超過2個月，日前寄出信件至議會，表明要請辭議長一職。聯合報系記者王昭月／攝影
澎湖縣議長劉陳昭玲(中)涉入貪汙案，被收押超過2個月，日前寄出信件至議會，表明要請辭議長一職。聯合報系記者王昭月／攝影

澎湖縣議長劉陳昭玲因貪污案延押，澎湖縣議會日前收到劉陳昭玲「辭職信」表明辭去議長。議會秘書長王隆郁表示，職職信是否生效要待議會大會確認，且議員間意見不一，將審慎研議處理。

澎湖縣議會議長劉陳昭玲與機要陳淑美疑涉貪遭羈押，澎湖地方法院5月9日裁定自14日起延押2個月，並禁止接見、通訊。議會22日將召開第20屆第1次定期大會，劉陳昭玲因案遭羈押，將由副議長藍凱元代為主持議事，也創下澎湖縣議會有史以來議會開議議長無法主持的先例。

澎湖縣議會秘書長王隆郁今天證實議會8日收到劉陳昭玲辭職信，為劉親自簽名蓋章，時間註明為5日，內容表明辭去議長職務，但保留議員資格。由於劉遭羈押禁見，除了律師可以辦理接見，其他人無法會面，推測信件應由律師轉交。

對於議長辭職信送達議會是否生效，王隆郁說明，依

「澎湖縣議會組織自治條例」第13條第1項規定「議長、副議長辭職，應以書面向大會提出，於辭職書提出會議報告時生效。」

所以目前處「研議」階段，並未正式生效，且只是一封書面函件就要送大會審議未免太草率，加上議員間意見不一，希望能審慎研議，或是留待議長羈押期滿後再作處理。

地方上有議員私下看法認為，劉陳昭玲身為議長，對於人事權關說具有「實質影響力」，法院也是依檢方所提事證，認定劉陳昭玲涉及收賄及對主管事務圖利罪；劉陳昭玲請辭卸下議長，是希望擺脫議長影響力，作為換取交保訴訟策略。

國民黨籍的劉陳昭玲出生澎湖縣湖西鄉沙港村，25歲投入澎湖縣議會選舉，創下連10屆當選紀錄；第15至20屆連6屆當選澎湖縣議會議長，活躍地方政壇40年，創下地方自治史紀錄。

澎湖縣 議員 律師

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