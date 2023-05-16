屏東里港拒絕抗旱水井現已撤除11口 地方：盼不再發生
南台灣逢大旱，南水局為因應在高屏溪沿岸鑿設抗旱水井，未知會地方引起里港鄉親群起抗爭，縣長周春米今上午在議會專題報告指出，里港地區14口水井現已撤除11口，皆無對外供水，對此地方表達贊同，剩餘3口應儘速撤離，盼未來不再發生，另鄉內用水短缺，不少鄉親自行鑿井卻因缺工遲無下文，希望相關單位在爆發災損之前介入協助。
台灣自2020年起連續3年無颱風補充島內水量，導致南部水庫蓄水量較2年前百年大旱同期更低，對此經濟部於今年3月成立「旱災中央災害應變中心」，南水局依據「2023年穩定南部供水抗旱計畫」在荖濃溪跟旗山溪河流口，里嶺大橋附近上游鑿14口井，動工卻未知會地方，里港百位鄉親抗議要求停工。
屏東縣議會今上午召開「經濟部水利署南區水資源局鑿設抗旱井引發里港民眾抗爭後續因應處理」專題報告，縣長周春米重申，「誓死維護鄉親用水」，為化解里港鄉親疑慮，經中央與地方協商決議停工既有14口井，後續不再增鑿，現已撤除11口，皆無取水輸送高雄，另高屏地區用水以河川表面水為主，近日鋒面帶來降雨，高屏溪流量從5.0（cms）提升至10（cms）左右，暫緩燃眉之急。
里港鄉中和村長胡益名表示，對於撤除表達支持，讓鄉親放下心中大石不再擔憂，剩餘3口應儘速移除，期盼未來不再發生類似情形，另近期接獲不少村民陳情，農業灌溉、民生用水皆抽不到水，欲自行鑿井也因缺工無法順利取水，水車僅能應付家用，農民只能枯等天降甘霖，希望相關單位在產業發生災損之前介入協助。
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